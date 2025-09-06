1 órája
Nehézséget jelentene mindenkinek a Tisza-adó bevezetése
A Magyar Nemzet összegzése szerint a megemelt szja-kulcs mindenkit érintene, és senkinek sem lenne előnyös.
Magyar Péter, a Tisza Párt EP-képviselője (b) és Tarr Zoltán, a párt EP-delegációjának vezetője sajtótájékoztatót tart
Jelenleg mindenkinek 15 százalék személyi jövedelemadót kell fizetnie, függetlenül attól, hogy átlag alatt vagy felett keres. Magyar Péterék a Tisza-adóról kiszivárgott tervek szerint háromkulcsos, progresszív személyi jövedelemadó-rendszert vezetnének be – írja a Békés vármegyei hírportál.
Ennek értelmében az évi
- 5 millió forint alatti résznél maradna csak 15 százalék,
- az 5 és 15 millió forint közötti résznél emelkedne 22 százalékra,
- míg a 15 millió forint feletti résznél megugrana 33 százalékra
a személyi jövedelemadó mértéke. Átver a Tisza Párt, ugyanis Magyar Péter korábban pont a szja csökkentését ígérte.
Kalkulátor segít átlátni a számokat
A KSH adatai alapján a teljes munkaidőben alkalmazásban állók átlagkeresete 2025 első negyedévében – a közfoglalkoztatottak nélkül számolva – 532 ezer forint volt Békés vármegyében. Jelenleg ez havi 80 ezer forintos szja-kötelezettséget jelent.
Tisza-adó: a magyarok többsége arra számít, hogy a Tisza Párt megemelné a lakossági adóterheketA felmérés szerint a megkérdezettek nem hisznek Magyar Péter kommunikációjának.
Ha azonban megvalósulna a Tisza-adó, akkor 88 ezer forintra ugrana a személyi jövedelemadó mértéke, ami havi szinten 8 ezer, éves szinten közel 100 ezer, négy évre vetítve pedig 390 ezer forintos különbséget jelentene – olvasható a Magyar Nemzet oldalán.
Egy kalkulátor segítségével egyébként bárki pontosan megnézheti, hogy mennyire fájna neki a Tisza-adó.
Egy átlagos feldolgozóipari bér után évente közel negyedmillió forinttal kellene többet befizetni az államnak a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei lap szerint. Kiemelték, a hegesztők, varrónők, pékmunkások és autóipari dolgozók is a Tisza-adó nagy vesztesei lennének. Soós Attila közgazdász szerint ez egyértelműen rontaná a dolgozók helyzetét.
Ez egyszerű matek. Ha minden sáv magasabb az eddiginél, akkor több pénzt vonnak el, vagyis kevesebb marad a dolgozóknál. Ez nem közgazdasági elmélet, hanem kőkemény valóság
– fogalmazott a szakértő.
Nőhet a feketemunka aránya, illetve a szakmunkások is buknának a Tisza-adón, ezekről részletesen ITT olvashat.
Kocsis Máté: Tisza Párt miért titkolja az adócsökkentést? (videó)
Kocsis Máté józan gondolkodásra int a Magyar Péter által tett mentegetőzések kapcsán. Mint ismert, a Tisza Párt kormányra kerülése esetén adóemelést vezetne be, ami mélyen érintené a magyar családokat. Magyar Péterék azonban tagadják ezt, és azt állítják: valójában csökkentenék az adókat. A Fidesz frakcióvezetője felhívta a figyelmet: ha valóban így terveznek, miért mondták politikusaik többen, hogy a választásokig nem szabad beszélni a témáról?
A Magyar Nemzet teljes cikke ITT olvasható.
Lázár János feketén-fehéren a Tisza-csomagról (videó)
A Tisza adócsomagjával visszajutunk oda, ahol voltunk 2010 előtt: feketefoglalkoztatás – mondta Lázár János miniszter, aki szerint visszajutunk oda, hogy zsebbe kell fizetni a munkavállalókat, mert a munkaadók, a kis- és középvállalkozások nem győzik fizetni őket legálisan.
A Magyar Nemzet teljes cikke ITT olvasható el.