Káderhiánnyal küzdhet a Tisza Párt

4 órája

Titkolja a jelöltjei kilétét Magyar Péter, tovább csúszik a jelöltállítás

Címkék#Magyar Péter#Tisza Párt#előválasztási kampány

Magyar Péter már a 2024-es önkormányzati választás kampányában azzal dicsekedett, bármikor ki tudnának állítani 106 jelöltet, azonban most mégis novemberre halasztotta a nagy bejelentést a Tisza elnöke – írja a Magyar Nemzet.

MW

Elfogyott a Tisza Párt és Magyar Péter lendülete, tovább késik a párt képviselőjelöltjeinek bejelentése, jelen állás szerint csak novemberben fog kiderülni, ki lehet az a 106 személy, aki országosan is megméreti magát a kormánypártokkal a 2026-os választásokon – írja a Magyar Nemzet.

MAGYAR Péter
Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke és EP-képviselője felszólal az Európai Parlament plenáris ülésén Strasbourgban
Fotó: Bodnár Boglárka / Forrás: MTI

Magyar Péter szerint ennek oka, hogy a Nemzet hangja szavazásra akarnak inkább koncentrálni. A Magyar Nemzet információi szerint 

ugyanakkor a valóságban a fent leírtaknál sokkal komolyabb oka van a jelöltállítással kapcsolatos újabb blamának.

Ez pedig az, hogy a képviselőjelöltek maguk sem akarnak kilépni a fényre, ezt pedig a Tisza Párt körül kialakult negatív hangulattal indokolják. Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője belső forrásokra hivatkozva pedig azt állítja, teljes kudarc a Tisza jelöltállítási folyamata. Mint írta, 

alkalmatlanabbnál alkalmatlanabb emberek jelentkeznek egyéni jelölteknek. 

Magyar Péter csak azzal van elfoglalva, hogy a színpadon állva tapsoltassa magát, a pártépítéssel viszont sehogy sem halad.

Deák információi szerint Magyar Péter tudja, hogy mindez kormányzóképtelenséget mutat, ezért inkább nem mutatja be a többi embert, aki jelentkezett jelöltnek, mert ők még a már bemutatott tiszás szakértőknél és politikusoknál is gyengébb teljesítményt tudnának felmutatni.

Emellett pedig több körzetben sincs megfelelő jelölt, így a Tisza a továbbiakban is egy kormányzásképtelen one man show-ként fut tovább Magyar Péterrel, aki egyre kétségbeesettebb a sorozatos kudarcok miatt.

Mindeközben egyre nyilvánvalóbb és kellemetlenebb a káderhiány a pártnál, aminek a bizonyítéka, hogy Magyar Péter szinte már könyörög a jelöltekért. A Tisza vezére a közösségi oldalán jelentette be, hogy nyílt pályázatot hirdetnek az országgyűlési képviselőjelölti helyekre. 

Még júliusban a Tisza Párt nagykanizsai kongresszusán mondta Magyar Péter, hogy a 106 egyéni jelöltet november végén jelentik be, ezt megelőzi majd egy többfordulós előválasztás.

A Tisza Párt azonban Magyar Péter bevallása szerint már tavaly ősszel is meghirdetett egy castingot a képviselőjelölti helyekre. Magyar Péter az október 23-i beszédében jelentette be, hogy megkezdi az országgyűlési képviselőjelöltek toborzását a 2026-os parlamenti választásokra. Jelentkezni a Tisza Párt honlapján lehetett tavaly november 20-ig.

A Magyar Nemzet oldalán bővebben olvashat a témáról. 
 

Borítókép: Magyar Péter (Fotó: MTI)
 

 

