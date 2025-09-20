szeptember 20., szombat

Túltermelés

2 órája

Ukrajna új bevételi forrása: Zelenszkij fegyverekkel üzletel

Címkék#export#Zelenszkij#fegyver#Ukrajna

Volodimir Zelenszkij videóüzenetében jelentette be, hogy Ukrajna 2026-tól fegyvereket kezd exportálni, hogy az Oroszország elleni védelem költségeit finanszírozza.

MW
Ukrajna új bevételi forrása: Zelenszkij fegyverekkel üzletel

Volodimir Zelenszkij

Forrás: AFP/ Ukrán Elnöki Sajtószolgálat

Zelenszkij szerint bizonyos ukrán fegyverekből – például tengeri drónokból és tankelhárítókból – túltermelés van.

Egyik példa erre a tengeri drónok, amelyekben a világ számít ránk, és amelyekből túltermelésünk van, valamint a tankelhárító fegyverek és néhány más típusú fegyver

– mondta Zelenszkij. 

Ukrajna nem fog jótékonykodni a fegyverekkel, és azoknak segíteni, akik nem törődnek Ukrajnával

– szögezte le az elnök, hozzátéve, hogy az exportot szigorúan ellenőrzik, hogy ukrán technológiák ne jussanak Oroszország vagy szövetségesei kezébe - olvasható a Magyar Nemzet oldalán. 

 

 

 

