39 perce
Üzent Orbán Viktor az iskolásoknak
Az új tanév első napján vannak túl a gyerekek.
Orbán Viktor miniszterelnök
Forrás: Orbán Viktor Facebook-oldala
Orbán Viktor a közösségi oldalán üzent az új tanévet kezdő iskolásoknak. A miniszterelnök az első tanítási nap végén azt írta:
Kitartás, már csak 291 nap a nyári szünetig!
