Gulyás Gergely: sikeres a fix 3 százalékos lakáshitel, átlagosan 33 millió forintot igényelnek (élő)

A kormány csütörtöki ülésén meghallgatott egy összefoglalót az Otthon start programmal kapcsolatban, pénteken Panyi Miklós államtitkár részletes tájékoztatást ad a témában – tájékoztatott Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter, írja tudósításában a Magyar Nemzet. Hangsúlyozta: a kormány számára kiemelten fontos, hogy a hitelezés meginduljon, és minél többen saját lakáshoz jussanak, ezért vezették be a fix 3 százalékos programot. Az eddigi adatok alapján napi közel ezer hiteligénylés érkezett a bankokhoz, és már a folyósítás is megkezdődött.

Az eddigiek alapján elmondható, hogy az Otthon start a legsikeresebb hitelprogram Magyarországon.

Az átlagos hitelnagyság 33 millió forint, az igénylők több mint 80 százaléka negyven év alatti

– ismertette.