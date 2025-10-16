A Soros-hálózatból landolt a Tisza-szigetbe Magyar Péter aktivistája

A rezsicsökkentést „politikai terméknek” nevező szakember most Magyar Péter köreihez csatlakozott, és Brüsszel energiapolitikai narratíváját erősíti – írja az Ellenpont cikkének szemléjében a Magyar Nemzet.

Holoda Attila a Soros-féle Open Society Foundation által támogatott Atlantic Council nevű nemzetközi agytröszt magyarországi partnerének energetikai szakértője. Ennek megfelelően a magyar energiapolitikával kapcsolatos álláspontja egybevág a brüsszeli kritikákkal: szerinte a rezsicsökkentés csak egy politikai termék, amelynek a felárát a lakosság fizeti.

Nem sokkal a Tisza-szigethez való csatlakozását követően Holoda felbukkant a Magyar Péter testvére által üzemeltetett Kontroll.hu felületén is, ahol az orosz energiahordozókról való leválást sürgette.

Az energetikai szakértő 2024. augusztus 28-án, a csoport alapításakor csatlakozott a Feláldozható Médiamunkások Tisza-szigete nevű csoporthoz.

A csoportot a nemrég elhunyt Mikó Róbert, a Dankó Rádió volt csatornaigazgató-helyettese alapította, tagjai többnyire korábbi műsorvezetők, szerkesztők. A Tisza-sziget jelenleg is elérhető, azon kormánykritikus tartalom található, de a hozzá tartozó felület „szüneteltetve” státusban van.