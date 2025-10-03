Ismét elszólta magát Tarr Zoltán: vasútvonalakat zárna be a Tisza Párt (videó)

Tarr Zoltán szépen lassan teljesen leleplezi a Tisza-csomagot. Ő volt az, aki az etyeki fórumon Dálnoki Áron társaságában kifejtette, hogy a Tisza jövedelemadó-emelést tervez, de erről nem beszélhetnek a választásokig.

Az Ellenpont kiderítette, hogy nem csak ott, de később Újpesten is megismételte ezt Tarr. Vagyis elmondta, hogy átvernék a választópolgárokat. Tegnap a Tűzfalcsoport hozta nyilvánosságra azt a felvételt, amelyen szintén Tarr a kórházi ágyak csökkentéséről és iskolák bezárásáról elmélkedett.

Az Ellenpont mostani felvételén Tarr Zoltán kifejtette, hogy kormányra kerülve a vidéki vasútvonalak sem lennének biztonságban.

Nyilván mindenkit zavar, amikor az ő vasútvonalán bezárják a kis pirost és nem megy többet. De itt is ezeket is végig kell gondolni, ennek az összes aspektusát. Lehet, hogy valahol a bezárás, valahol pedig az újraindítás az, ami észszerű. És lehet, hogy a közlekedést más összefüggésekben is át kell gondolni, nem csak a vasutat vagy a buszt

– árulta el a Tisza megszorító, vidéket leépítő terveit Tarr Zoltán a sárospataki Tisza-sziget rendezvényén.

Az Ellenpont szerint ez az elszólás azért is felháborító, mivel Tarr főnöke, Magyar Péter megjelenése óta a vasút állapotával kritizálja a kormányzatot, és a Tisza Működő Magyarországért programjában még „összekötettés a régiók között” és „a vasúti infrastruktúra korszerűsítését” ígérte a Tisza.

Menczer Tamás: Magyar Péter sajnálatára Tarr Zoltán nem hazudik olyan jól, mint ő

A Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója lerántotta a leplet arról, hogy mi is a gondja a Tisza vezetőjének saját helyettesével.

Amikor Tarr úr kezébe fogja a mikrofont, akivel szerintem a legnagyobb problémája Magyar Péternek az, hogy nem olyan rutinos hazudozó, mint ő – jelentette ki egy friss Facebook-videóban Menczer Tamás.

A Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója rámutatott: Tarr Zoltánnal az lehet a gondja a Tisza-vezérnek, hogy Tarr „időnként véletlenül elmondja az igazat”.

Nem szándékosan, nem jó szándékból, de azt hiszi, hogy zárt körben vannak, meg nem megy ki az információ, hiszen be is vallja, ha ez kimegy, akkor megbukunk, ha elmondom, akkor megbukunk, be is vallja, de mégis elkottyintja a valóságot. És most már ebből egyre több kiderül

– emelte ki Menczer.