Kínos helyzetből próbálja kivágni magát Magyar Péter (videó)

„Hallucinál: Magyar Péter szerint rájuk többen voltak kíváncsiak a pesterzsébeti piacon, mint Orbán Viktorra” – jegyezte meg közösségi oldalán Deák Dániel, a XXI. Század intézet vezető elemzője.

Mint arról a Magyar Nemzet is beszámolt, szombat délelőtt a pesterzsébeti termelői piacon bukkant fel a miniszterelnök. A kormányfő Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszterrel látogatott a XX. kerületbe, ahol több mint száz támogató fogadta. A miniszterelnök a piacon beszédet is mondott, és ott jelentette be,

a Fidesz elnöksége elfogadta a javaslatát, amelynek alapján aláírásgyűjtést indítanak Brüsszel háborús tervei ellen.

A miniszterelnök a TikTok-csatornájára is feltöltött egy videót, amelyen az látszik: a tiszások irigykedve nézik a miniszterelnök körül tolongó tömeget, míg az ő standolásuk érdektelenségbe fullad. Magyar Péter azzal próbálta menteni a helyzetet, hogy állítja: a Tiszás stand sokkal többeket érdekelet, mint a miniszterelnök beszéde. Azonban a helyszínen készült fotók és videók magukért beszélnek.