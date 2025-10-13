Lelepleződött Magyar Péter: a brüsszeli álláspontot képviseli Ukrajna felfegyverzése ügyében

A tárcavezető arról számolt be, hogy a Magyarországról májusban kitiltott ukrán kém, Tseber Roland leplezte le Magyar Pétert egy friss interjúban, amelyben elmondta, hogy az ellenzéki vezető az ukránok győzelmére hajt.

„Vagyis Magyar Péter a brüsszeli álláspontot képviseli: még több fegyvert és pénzt Ukrajnába! Ez a háborúpárti álláspont nagyon veszélyes Magyarország szempontjából. A háború elhúzódása miatt arra kell készülnünk, hogy minket nap mint nap próbálnak majd beleprovokálni a háborúba, el akarják vinni a magyar emberek pénzét, a magyar hadsereg fegyvereit, majd végül a magyar katonákat Ukrajnába"

- hangsúlyozta.

„Na, ezt nem szabad engedni! Amíg nemzeti kormány van Budapesten, addig a magyar emberek pénzét, magyar fegyvereket és a magyar katonákat nem vihetik Ukrajnába! (Egy brüsszelita bábkormány pedig pont az ellenkezőjét csinálná, ne próbáljuk ki!)" - tette hozzá.