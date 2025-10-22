Lövöldözés a szerb parlamentnél: Vucsics szerint terrortámadás történt (videó)

Lövöldözés történt a belgrádi szerb parlament épülete közelében – számolt be róla a Lenta. A jelentések alapján a 70 éves Vladan A. combon lőtte az 57 éves Milan B.-t, majd felgyújtotta Alekszandar Vucsics szerb elnök támogatóinak egyik sátrát – írja a Magyar Nemzet.

Terrortámadás történt a szerb parlament előtt

Forrás: Facebook

A Blic információi szerint a rendőrség gyorsan a helyszínre érkezett, és a belgrádi főügyészség utasítására őrizetbe vették a 70 éves férfit. A lövöldözés áldozatának sérülései nem életveszélyesek. A Blic forrása szerint az elkövető ellen emberölési kísérlet és közveszélyokozás miatt indult eljárás.