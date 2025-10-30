AI-videók tucatjait terjeszti a Tisza, mégis Magyar Péter tesz feljelentést

Miközben Magyar Péter elhallgattatná azokat, akik a valós terveit a széles nyilvánosság elé tárják és a becsület csorbításáról beszél, a Tisza aktivistái sorozatban gyártanak valótlan tartalmú, lejárató videókat a mesterséges intelligencia segítségével, amiket a saját oldalaikon terjesztenek – írja a Magyar Nemzet, amely példákat is felsorol azokra az AI-s videókra, amelyeket a tiszások készítettek, és amelyeket kampányeszközként használnak arra, hogy lejárassák Orbán Viktort és a kormánypártokat.

Megemlítik, hogy a szentendrei Tisza sziget TikTok csatornáján látható egyik ilyen kampányanyagban Orbán Viktort előbb török szultánként ábrázolják, „Viktorkának” szólítják, és a Magyar Péter beszédeiben rendszeresen visszatérő fordulatot idézve arról beszélnek, hogy a mesében a kiskakas győzött, a török szultán hoppon maradt.

A rövid videó végén rabruhában a börtönben mutatták a kormányfőt, arra emlékeztetve, hogy már csak 219 nap van, ami a választásokig akkor hátralévő időt jelölte. Ezzel Magyar Péter másik rendszeres retorikai fogását kívánták erősíteni, amivel a politikus a jelenlegi kormány tagjait és a Fidesz holdudvarát fenyegeti börtönnel.

Felhívják a figyelmet arra a szintén a Tisza-sziget TikTok-csatornáján található másik videóra, amelyben a két sakkozó férfi nyilvánvalóan Orbán Viktorra utal, de a neve említése nélkül arról beszélget, hogy „ő küldte ki az oroszokat az országból, most meg visszahívta”. A videó tartalma természetesen teljes képtelenség, hiszen Magyarországon nincs egyetlen orosz katona sem, miközben a NATO tagjai vagyunk, mégis tényként emlegetik az oroszok „behívását”, ami alkalmas lehet az emberek megtévesztésére.