Menczer: a Tisza a 13. havit is elvenné, mi bevezetjük a 14. havi nyugdíjat is

A Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója közösségi oldalán arról írt,

nincs abban meglepő, hogy aki így beszél az idősekről, az a nyugdíjukat is el akarja venni.

„Nincs benne sem tisztelet, sem köszönet az idősek felé. Igaz, mások felé sem.

Mi másképp gondolunk az idősekre. A nyugdíj számunkra nemcsak egy szám, hanem szüleink és nagyszüleink generációja.

Ezek a generációk súlyos történelmi csapások között építették az országot azért, hogy mi és a gyerekeink minél jobb körülmények között élhessünk. Az idősek tiszteletet és köszönetet érdemelnek” – húzta alá. Menczer Tamás hozzátette: a kormány az erkölcsi, érzelmi megbecsülésen túl anyagilag is megbecsüli az időseket.