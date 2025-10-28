Miniszterelnök: a háború megállítása lett volna az európai diplomácia dolga

A 10 minuti (Tíz perc) című interjúműsort vezető Nicola Porro mindenekelőtt a Giorgia Meloni olasz miniszterelnökkel tartott találkozón felmerült közös pontokról és ellentétekről kérdezte Orbán Viktort.

A miniszterelnök hangsúlyozta, vannak különbségek, de számos alapvető kérdésben egyetértenek az olasz kormányfővel, többek között abban, hogy a „brüsszeli hatalmi központnak" reformra van szüksége.

Brüsszel az európaiak mindennapjait érintő jelentős kérdésekben ténylegesen kudarcot vallott, például a gazdaságpolitika, a zöld átmenet, a háború és a szankciók terén

– mondta Orbán Viktor. Az energiaárakat is említette, amik Magyarország számára kulcskérdésnek számítanak – tette hozzá.

Kijelentette, hogy súlyos hibát követtek el a brüsszeli bürokraták, többek között a zöld átmenettel, amely „az ipari ágazattal szemben evez, ahelyett hogy együttműködne vele, ez káros, itt meg kellene állnunk, és visszafordítani az irányt”.

Ami a Melonival való különbségeket illeti, Orbán Viktor emlékeztetett, hogy Magyarország Ukrajnával határos, ezért Magyarország nézete a háborúról más mint Olaszországé.

Arra a felvetésre, hogy miért tartja az Európai Uniót irrelevánsnak, Orbán Viktor kijelentette: Európa képtelen volt megakadályozni az ukrajnai háborút.

A háború megállítása lett volna az európai diplomácia dolga. Ha nem Biden, hanem Trump lett volna az Egyesült Államok elnöke, ez a háború nem következett volna be, de az Egyesült Államoktól függetlenül Európának többet kellett volna tennie, és most sem teszi azt

– közölte Orbán Viktor. További problémának nevezte, hogy a háború kirobbanása után Európa minden diplomáciai csatornát elzárt Oroszországgal, így pedig lehetetlen leállítani a háborút – jelentette ki.

Brüsszel jelentéktelenné válik azzal, hogy úgy dönt, nem tárgyal

– hangsúlyozta. Megjegyezte, ennek eredményeként az Egyesült Államok és Oroszország nemcsak Ukrajnáról egyeztet, hanem Európa védelmi szerkezetének jövőjéről is. Pontosan úgy, ahogy a második világháború után történt, amikor a kontinens jövőjéről nem Európa, hanem az Egyesült Államok és az oroszok döntöttek – mondta.