Tegnap, 7:24
Orbán Viktor: tárgyalni kell Oroszországgal (videó)
A miniszterelnök helyretette a háborúpárti erőket, s ismertette a magyar javaslatot is a koppenhágai EU-csúcson.
Orbán Viktor interjút adott a Patriótának a koppenhágai EU-csúcs után – írja a Magyar Nemzet. A miniszterelnök szerint komoly vitája volt a horvátokkal, a bizottsággal és a németekkel is a háború ügyében. Emellett a magyar ellenzék is sürgeti, hogy vegyék át a brüsszeli álláspontot az orosz energiahordozókról való leválás tekintetében.
Nagy a nyomás Ukrajna miatt
Orbán Viktor beszámolt arról, hogy különböző módszerekkel próbálják rávenni Magyarországot az ukrán csatlakozás támogatására. Vannak „intelligens típusú kísérletek”, és olyanok is, amik „kültelki vagy falmelléki zűrös kocsmai verekedésre emlékeztető bicskázásos mozdulatok”. Kiemelte:
Na most az intelligensek azok azt mondják, hogy lássam be, jól érvelnek, hogy ez így nem tartható. 26-an akarják Ukrajnát fölvenni, mi meg nem akarjuk, és mi a tárgyalások megkezdését sem engedjük meg. És azt javasolják, hogy minden fejezet megnyitásához egyhangúság helyett legyen elegendő a minőségi többség, a fejezet lezárásához meg kelljen továbbra is az egyhangúság. Tehát kedves Viktor, ne akadályozd meg a tárgyalás elindulását, akadályozd meg a végén. De én sem ma jöttem le a falvédőről, mert akkor azt fogják csinálni, hogy egymás után nyitják meg a klasztereket, a tárgyalási fejezeteket, mindegyikben gyorsan eljutnak a végéig, és óriási nyomással helyezik, hogy már csak egy momentum és egy magyar jóváhagyás, és már meg is lenne minden, amit rajtunk kívül mindenki szeretne.
A kormányfő hozzáfűzte: „Vannak, akik durván azt mondják, hogy Magyarország nincs abban az erkölcsi helyzetben, hogy megtegye, vagy azt mondják, hogy ez kötelessége lenne Magyarországnak, vagy amit ma is mondtak, hogy Ukrajna az európai biztonság első védelmi vonala, akkor nekem el kell mondanom, hogy nem így van, lehet, hogy nektek az, de Magyarország nem tekinti Ukrajnát az első katonai védelmi vonalnak.”
Orbán Viktor: Koppenhága, második nap – a helyzet súlyosA kormányfő szerint a következő pár hónap is a háborús fenyegetésről fog szólni.
A miniszterelnök szerint az EU-ban az a stratégia, hogy le akarják győzni Oroszországot egy „kifárasztásos háborúban”. Magyarország ezzel nem ért egyet, Orbán szerint „nincs megoldás a frontvonalon, meg fog halni sok százezer ember mind a két oldalon”.
A magyar álláspont az, hogy tárgyalásokat kellene kezdeni Oroszországgal egy új európai biztonsági rendszerről.
Orbán Viktor szerint:
Nekünk egy hosszú távú megállapodást kellene kitárgyalni az oroszokkal az új európai biztonsági rendszerről, amelyben aztán meg kell találni Ukrajna helyét is.
A kormányfő azt is elmondta, hogy Magyarország nem támogatja Ukrajna uniós tagságát, de stratégiai partnerséget ajánl helyette. Szerinte „ha egyszer tag vagy, azokat a jogokat többet tőled elvenni nem lehet”, és Ukrajna gazdasági hatása az EU-ra kiszámíthatatlan lenne.
Orbán Viktor leszögezte: „Amíg egy tagállam is nem áll háborúban, márpedig mi nem állunk, addig az unió sem állhat háborúban.”
Hangsúlyozta: „Az amerikaiak most már beálltak az ukránok mögé. Ez azt jelenti, hogy lesz fegyver, és nekünk csak az a dolgunk, hogy ezt a háborút a végsőkig támogassuk, mert nyilvánvaló, szólt az előterjesztés, hogy az oroszoknak elfogy a pénzük, elfogy a gazdasági erejük, Oroszországban emiatt elégedetlenség lesz, és az oroszok ezért el fogják veszíteni a háborút, és majd akkor kell tárgyalni.”
Én meghallgattam ezt türelmesen, és mondtam, hogy ez egy hipotézis, hogy az oroszok hamarabb fogynak ki a tartalékaikból, mint mi, legyen szó emberről, pénzről vagy gazdasági teljesítményről, de meg tudnák-e esetleg mondani, hogy ez hány évig fog tartani, amíg ez bekövetkezik? És hogyha tudjuk, hogy hány milliárd euróba fog kerülni? Na, itt van csönd. Tehát van egy olyan stratégia ma az Európai Unióban, amely le akarja győzni Oroszországot egy kifárasztásos háborúban
– jelentette ki.
A miniszterelnök szerint különlegesen izgalmas EU-csúcs volt a koppenhágai (videó)
A miniszterelnök kifejtette: „Magyarország szerint a frontvonali győzelemben való reménykedés helyett le kéne ülni, egy delegációt kéne meneszteni az oroszokhoz, és azt kéne mondani, hogy javaslunk egy Európai Unió–Oroszország-tárgyalást, aminek fontos része persze az ukrán háború, de nem az egyetlen és nem a legfontosabb része. Nekünk egy hosszú távú megállapodást kellene kitárgyalni az oroszokkal az új európai biztonsági rendszerről, amelyben aztán meg kell találni Ukrajna helyét is, de nem Ukrajna helyéből kell kiindulni, nem a háborúból, hanem abból, hogy fölbomlott az európai biztonsági rendszer, bajban vagyunk, lényegében a világháborús fenyegetés árnyékában élünk.
Ez senkinek nem jó, ezt fejezzük be, és egy megállapodással hozzunk létre erőegyensúlyt és hozzuk vissza a békét Európában.”
Orbán Viktor szerint a brüsszeliek, a brüsszeli bürokraták azért akarják ezt a háborút, mert a háborúra hivatkozva lehet központosítani. Még több jogkört lehet elvenni a tagállamoktól, és lehet rengeteg pénzt felvenni a tagállamok nevében. Tehát lehet egy közös adósságot létrehozni. Ha pedig közös adósság jön létre, akkor a független nemzetállamoknak befellegzett, a közös adósság hozta létre az Egyesült Államokat is.
Van, aki ezért támogatja. Van, aki azért támogatja, mert pénzszaga van. Hát látom, akik fegyvert adnak el, a hadiipart látom, ők a pénz miatt csinálják. Vannak a háttérben rejtőzködve Soros-féle emberek, akik abban reménykednek, hogyha Oroszország valóban elveszíti a háborút, valóban ebben a háborúban ő fárad el hamarabb, és Oroszországban egy belső elégedetlenség és zűrzavar jön létre, akkor megint kinyílik az a lehetőség, ami Jelcin alatt volt, és be lehet menni Oroszországba nagy pénzekkel és nagy vagyonokat lehet csinálni. Szerintem van egy ilyen kör is, egy transzatlanti kör, akik ebben reménykednek. És vannak különböző országok, amelyek meg valóban félnek az oroszoktól, a baltiakat ilyennek gondolom, ők meg azt gondolják, hogy minél jobban kifárasztják az oroszokat, minél jobban lefogyasztják, leharcolják az orosz hadsereget, ők annál nagyobb biztonságban vannak
– hangsúlyozta a kormányfő.
Orbán Viktor az interjúban elmondta: „A horvát miniszterelnök megtámadott a tanács ülésén, tehát kénytelen voltam hadakozni.”
Magyarországra két termék érkezik, amely létfontosságú: gáz és olaj. Most az olajról van szó. Az olaj a Barátság kőolajvezetéken keresztül jön Oroszországból. Nincs tengerünk, tehát nekünk csak csövön jöhet olaj is meg gáz is. Azt mondják a horvátok, hogy nekik is van egy csövük, és ha azon a csövön hoznánk föl a tengeri kikötőből nem orosz olajat, az el tudná látni Magyarországot és Szlovákiát. Ugye amikor finomítókról beszélünk, akkor Százhalombatta és Pozsony egyszerre jön számításba, mind a kettőt a Mol működteti. Először is, a horvát csőkapacitása a mi összes ismeretünk szerint az messze nem elégséges ahhoz, hogy a két ország olajigényét kielégítse. Ebből van egy vita, hogy pontosan mennyit bír el ez a vezeték. Mi úgy tudjuk, hogy volt két teszt, amelyről kiderült, hogy nem tudja kielégíteni a két ország szükségleteit. De a horvátok azt mondják, hogy igen. A másik dolog az ár. Két ár van. Az az ár, amiért megvesszük az olajat, és az orosz olaj vezetéken keresztül olcsóbb, mintha tengeri tankereken szállítják oda Horvátországba, és onnan hozzák föl. Egyik költség, ahol buknánk, a másik pedig a tranzitköltség, hiszen a cső díját ki kell fizetni
– közölte. Hozzátette: „Van egy vita arról is, hogy helyes-e orosz olajat vásárolnunk, mert mi ezzel finanszírozzuk az orosz háborús kiadásokat, mondják, de én megnéztem a számokat, mi 2-3-4-5 százalékát adjuk csak ki Oroszország olaj- és gázkereskedelmének, miközben egyébként LNG-gázt, tehát cseppfolyósított gázt orosz hajókon keresztül indiainak, kínainak és töröknek átcímkézve nagy mennyiségben vásárolnak nyugat-európai országok.
Ukrajna nem lehet az Európai Unió tagja
„Itt a magyar álláspont világos, a magyar embereknek volt egy referendumuk, meg is mondták, nem akarják Ukrajnát látni az unióban, még pontosabban Magyarország nem akar semmilyen közös integrációs formátumhoz tartozni, vagy közös keretbe tartozni Ukrajnával sem a NATO-ban, sem az Európai Unióban” – szögezte le Orbán Viktor.
Viszont amit ajánlunk nekik, az az, hogy kössünk stratégiai megállapodást. Tehát mi nem akarjuk magára hagyni Ukrajnát, de a tagság az megengedhetetlen. Most hogy viselkednek? Úgy viselkednek, mintha ők diktálnának. Mi lesz, hogyha tagok lesznek? Tehát mi nem akarunk az ukránokkal együtt lenni, mert ez azt jelentené, hogy az ukránok behozzák a háborút az unióba, a pénzt meg kiviszik az unióból Ukrajnába. Ez a legrosszabb, ami történhet Magyarországgal, ezt mi nem támogatjuk, de kössünk egy stratégiai partnerséget, ami árukereskedelemről, energiáról, sok mindenről szólhat, még tán biztonságról is, de semmiképpen sem tagsági jogviszonyt ad, mert ha egyszer tag vagy, azokat a jogokat többet tőled elvenni nem lehet
– mondta a kormányfő.
Orbán Viktor: ezt hívják itt ketrecharcnak (videó)
A kérdésre, hogy miért támogatja a magyar ellenzék mégis ennyire az ukrán csatlakozást, Orbán Viktor úgy fogalmazott, hogy először is ők szeretik az ukránokat, „úgy érzem, van egy érzelmi elköteleződésük. Ugye a magyar népességnek a viszonya Ukrajnával bonyolult. Nem mindenki szereti őket. Az ellenzékben olyan emberek vannak láthatóan, akik kedvelik őket.
Másfelől meg igazából ők Brüsszelt akarják kiszolgálni ezzel, tehát ők nem maguktól jutottak arra, hogy Ukrajnát be kell engedni, még a szimpátiájukkal együtt sem, hanem Brüsszelből az az elvárás, hogy be kell engedni az ukránokat, és miután a magyar nemzeti kormány, időnként pedig én személy szerint vagyok ennek az akadálya, illetve a magyar nemzeti kormányt is, engem is el kell mozdítani, és a mi helyünkbe kell ültetni egy ukránbarát kormányt, amelyik azt fogja mondani, amit Brüsszel kér” – húzta alá Orbán Viktor.
Az Európai Politikai Közösség csütörtöki ülésével kapcsolatban kiemelte: az sokkal elegánsabb lesz, ez egy szélesebb kör, nem csak az európai uniós tagállamok miniszterelnökei lesznek itt.
Még a Zelenszkij is megérkezhet. A megközelítés ezért mindig tágasabb, kevésbé konkrét, kevésbé konfrontatív, de ettől nem lesz könnyű nap, mert közben számos megbeszélésem lesz, tehát a nagy tanácskozásnak a peremén lesz jó néhány kétoldalú találkozóm is, amit olyanok is kértek, akikkel láthatóan nem őrlünk egy malomban
– hangsúlyozta a miniszterelnök.
Orbán Viktor szerint nem tervez csütörtökön tárgyalni külön Volodimir Zelenszkijjel.
Nincs ilyen tervem. Szeretnénk egy ilyen találkozót, az előkészítése megkezdődött, de nagyon messze van az előkészítettségnek a minősége ahhoz, hogy a két első vezetőnek értelme legyen leülni. Az lehet, hogy ő majd megtámad bennünket, Magyarországot is meg Szlovákiát is a plenáris ülésen. Ma egy videóban beszélt hozzánk, az európai miniszterelnökökhöz, és ott név szerint támadta Magyarországot és Szlovákiát. Ha ezt megismétli holnap itt a plenárison, akkor nyilván meg kell védeni a hazámat, tehát ki fogok állni és válaszolni fogok
– fogalmazott a kormányfő.