Interjú Brüsszelben

27 perce

Orbán Viktor elárulta, az Európai Tanács ülésterme a csatatér, ahol harcolni kell és megvédeni Magyarország érdekeit (videó)

Címkék#Brüsszel#Békemenet#EU-csúcs#háború#Orbán Viktor#Ukrajna#interjú

A magyar miniszterelnök Bohár Dánielnek adott interjút Brüsszelben, amiben elárulta, tegnap késő este még neki is kijutott a harcból. Orbán Viktor szerint a csata nem zárult le, de sikerült megakadályozni egy olyan döntést, ami alapján megkezdődhetne az Ukrajna EU–tagságáról szóló tárgyalás.

Orbán Viktor elárulta, az Európai Tanács ülésterme a csatatér, ahol harcolni kell és megvédeni Magyarország érdekeit (videó)

Orbán Viktor miniszterelnök nyilatkozik a sajtó képviselőinek az Európai Unió tagállamainak állam- és kormányfőit tömörítő Európai Tanács csúcstalálkozóján Brüsszelben 2025. október 23-án éjszaka.

Forrás: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos

Fotó: Kaiser Ákos

A miniszterelnök a Bohár Dánielnek adott interjúban elárulta, tegnap késő este még neki is kijutott a harcból. Orbán Viktor szerint azonban a csata nem ért véget, a tegnapi napon Magyarországnak sikerült megakadályoznia egy olyan javaslatot, ami alapján megkezdődhetett volna a tárgyalás Ukrajna EU–csatlakozásáról. 

Orbán Viktor miniszterelnök (j) az EU-tagországok állam- és kormányfőinek csúcstalálkozóján Brüsszelben 2025. október 23-án
Fotó: Kaiser Ákos / Forrás: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály

A miniszterelnök szerint Magyarországnak van alternatív javaslata, hiszen hazánk jelezte, hogy Ukrajna és az Európai Unió számára is a stratégiai partnerség lenne a legjobb út, hiszen Ukrajna felvételével a háborút is felvennénk az EU-ba – számolt be a Magyar Nemzet.

Robert Fico szlovák miniszterelnök állt a várfalon addig, amíg a Békemenet után Brüsszelbe indulhatott Orbán Viktor. Ukrajna gyorsított uniós csatlakozása ügyében megmaradt az ellentét, most pedig már a lefoglalt orosz valutatartalák ügyében is egymásnak feszülnek a tagállamok. Ha az Unió ráteszi a kezét az oroszok pénzére, vajon melyik állam vállalja majd annak kockázatát, hogy a pénzét az Unióban tartsa, amelyet az bármikor elsíbolhat? 

A miniszterelnök az őt Brüsszelbe elkísérő Bohár Dánielnek elmondta, hogy 

az Európai Tanács ülésterme a csatatér, ahol érvelni, harcolni kell és megvédeni Magyarország érdekeit. 

Kiemelte, hogy éppen ebben a teremben tartózkodnak, és a mai nap is egy csata volt.

Hozzátette, hogy a csata első felét megspórolta, mivel talált egy barátot, Robert Ficót, Szlovákia miniszterelnökét, aki hajlandó volt a nap első felének küzdelmeit a vállára venni.

Elmondta, hogy megkérte Ficót, amíg őt az október 23-i ünnepség Pesten odaköti, addig képviselje Magyarország álláspontját és érdekeit. Úgy fogalmazott, hogy ha valaki 10 vagy 15 évvel ezelőtt azt mondta volna, hogy egy ilyen helyzetben nem a lengyel, hanem éppen a szlovák miniszterelnököt kérik fel erre a feladatra, akkor sokan talán szörnyülködtek vagy nevettek volna, mert nem tudták volna eldönteni, hogy ez komoly vagy tréfás kijelentés.

A miniszterelnök elmondta, hogy ma már olyanok az állapotok, és annyi energiát fektettek a szlovák–magyar barátság építésébe, hogy ez a fajta együttműködés ma már lehetséges.

Hozzátette, hogy amint megérkezett, Robert Fico visszaadta neki azt a levelet, amely alapján Magyarország nevében eljárt, és bejelölte benne, mit olvasott fel, mit tett hozzá, és mit pipált ki, vagyis a munkát elvégezte.

