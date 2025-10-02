október 3., péntek

Helga névnap

12°
+15
+4
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Stratégia

19 órája

Orbán Viktor: fontos napokként jegyzik majd fel az európai történelemben ezeket a napokat (videó)

Címkék#háború#Európa#Orbán Viktor

Mindig beszéltünk háborúról meg békéről, de most először hallottam egy olyan stratégiai minőségű kifejtést, hogy akkor mik is Európa háborús céljai – fogalmazott Orbán Viktor.

MW
Orbán Viktor: fontos napokként jegyzik majd fel az európai történelemben ezeket a napokat (videó)

Orbán Viktor Koppenhágában

Forrás: Anadolu via AFP

Fotó: Dursun Aydemir

Mindig beszéltünk háborúról meg békéről, de most először hallottam egy olyan stratégiai minőségű kifejtést, hogy akkor mik is Európa háborús céljai – fogalmazott Orbán Viktor. A miniszterelnök a koppenhágai csúcstalálkozókat követően újságíróknak elmondta, 

Eddig hallottuk azt, hogy az ukránoknak igazuk van, meg a történelmi igazság, meg őket megtámadták, ez mind igaz, de hogy akkor ebben a háborúban nekünk milyen céljaink vannak, mit akar elérni Európa, és hogyan, erről sose beszéltek nyíltan. És most ez megtörtént.

A miniszterelnök kiemelte: 

Tehát van az asztalon egy európai háborús stratégia.

Orbán Viktor a tanácskozások után a közösségi oldalán is megosztott egy videót, amelyben részletesen beszél az elmúlt két napról. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu