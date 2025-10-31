Orbán Viktor: nekünk az a fontos, hogy a magyarok jól járjanak

„A Tisza nyugdíjszakértője újra támadásban. Elvenné a nyugdíjprémiumot, a nyugdíjasok Erzsébet-utalványait, a 13. havi nyugdíjat” – hívta fel a figyelmet Orbán Viktor a közösségi oldalán.

A miniszterelnök szerint ebben nincs semmi meglepő, hiszen az elmúlt 35 évet végigkísérte a két közgazdasági iskola küzdelme is.

A ballibek szerint az a jó gazdaságpolitika, ami sok pénzt vesz el az emberektől, hogy aztán a politikusok költsék el, egy igazságosnak vélt társadalmat építve

– mutatott rá Orbán Viktor.

Hozzátette: ugyanezen a húron pendülnek a brüsszeli bürokraták, a bankárok és a multik vezérei.