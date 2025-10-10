Orbán Viktor: „Harcolunk az igazságért – harcolj a hazugság ellen!”

Orbán Viktor bejegyzésében hangsúlyozta:

35 éve kevesen gondoltuk volna, hogy az erdélyi magyarok pártja nemcsak meghatározó tagja lesz a román kormánynak, de a kongresszusán tiszteletét teszi a magyar mellett a román miniszterelnök is. Nagy dolog.

A miniszterelnök hozzátette, hogy Románia nehéz évek elé néz, de az erdélyi magyar közösségek erősek és összetartóak.

„Van egy tapasztalt elnökük, Kelemen Hunor személyében, tehetséges polgármestereik és összetartó közösségeik. Számíthatnak ránk, ahogy mi is számíthatunk rájuk” – fogalmazott a miniszterelnök.

A bejegyzésben tréfásan fogalmazott:

Romániában azért tartanak négyévente választást, hogy az RMDSZ megtudja, kivel fog kormányozni.

Orbán Viktor a Tisza applikációról

A miniszterelnök ugyanakkor élesen bírálta az ukrán kormányt, miután nyilvánosságra került, hogy kiszivárogtak az ukrán Tisza-applikációt használó szimpatizánsok adatai. Orbán Viktor szerint az ukrán vezetés „még a saját szimpatizánsaira sem tud vigyázni”.

„Eddig tagadták, most elismerték. Persze szerintük ezért is mi vagyunk a hibásak. Az igazság ennél egyszerűbb: még a saját szimpatizánsaikra se tudnak vigyázni. Egy országra hogy tudnának? Sehogy. Az ukránok már a tiszás spájzban vannak” – írta.

A miniszterelnök ezután Krasznahorkai László irodalmi Nobel-díjához is gratulált, elismerve a világhírű magyar író teljesítményét:

Politika ide vagy oda, Krasznahorkai László Nobel-díja nagy királyság! Gratulálunk!

Orbán Viktor posztját a Harcosok Klubjára jellemző jelszóval zárta: