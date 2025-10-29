Harcosok Klubja 2 órája

Orbán Viktor: a nyugdíjak reálértékét megőrizzük, megvédjük a rezsicsökkentést

Kormányülés és a Tisza adó tervei a nyugdíjasokra nézve – erről írt a miniszterelnök a Harcosok Klubja csoportban. Orbán Viktor újra leszögezte, hogy a kormány 2010-ben szövetséget kötött az idősekkel és nem fogják hagyni, hogy a tiszások megsarcolják a nyugdíjasokat.

Orbán Viktor miniszterelnök Forrás: Facebook/Orbán Viktor oldala

– Ráadásul brutális módon, 20 százalékkal. Degressziónak nevezik. Vigyék a degressziójukat oda, ahová gondolom, a nyugdíjasokat meg hagyják békén! Átlagnyugdíj esetén évente elvennének 600 ezer forintot – hangsúlyozta a kormányfő. Felidézte: a kormány 2010-ben szövetséget kötött az idősekkel.

– Szüleink és nagyszüleink generációja nehéz időkben, súlyos csapások között építette az országot, köszönetet és tiszteletet érdemelnek. Megállapodtunk, hogy a nyugdíjak reálértékét megőrizzük, megvédjük a rezsicsökkentést, és visszaadjuk a balliberális kormány által elvett 13. havi nyugdíjat. Nem fogjuk hagyni, hogy a tiszások megsarcolják a nyugdíjasokat – zárta bejegyzését Orbán Viktor.

