Október 23-

1 órája

Orbán Viktor: kétszer annyian voltunk a Békemeneten, mint a Tisza háborús menetén

Címkék#miniszterelnök#köszönet#Orbán Viktor

Közösségi oldalán mondott köszönetet a kormányfő a minden idők legnagyobb Békemenetén részt vevőknek.

MW
Orbán Viktor: kétszer annyian voltunk a Békemeneten, mint a Tisza háborús menetén

Fotó: Vanik Zoltan

Közösségi oldalán köszönte meg a magyar miniszterelnök a magyar emberek Békemeneten való szereplését.

Orbán Viktor a fotó alá ezt írta:

Kétszer annyian voltunk a Békemeneten, mint a Tisza háborús menetén. Köszönjük!

 

