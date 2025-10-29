október 29., szerda

Majdnem elfelejtette

1 órája

Orbán Viktor is kitöltötte a nemzeti konzultációt (videó)

Humoros hangvételű videót tett közzé a miniszterelnök. Úgy tűnik, néha Orbán Viktor is feledékeny tud lenni.

MW
Orbán Viktor is kitöltötte a nemzeti konzultációt (videó)

Orbán Viktor miniszterelnök

Forrás: Facebook/Orbán Viktor oldala

„Pánik a Karmelitában! Az eltűnt konzultáció nyomában” – ezzel a címmel tett ki Orbán Viktor egy videót közösségi oldalára, számolt be róla a Magyar Nemzet. A miniszterelnök elmondása szerint nem szokott semmit sem elfelejteni, ugyanakkor a nemzeti konzultációt mégis sikerült. A humoros hangvételű videóban egyik kollégája emlékezteti a kormányfőt a kérdőív kitöltésére, aki végül annak végeztével poénosan Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszterre bízza a papír visszaküldését.

Mint arról beszámoltunk, az újabb nemzeti konzultáció ötletének kezdőlöketét ezúttal a Tisza Párt adta, ugyanis kiderült: egy esetleges hatalomra kerülésük esetén olyan adórendszert vezetnének be, amely Brüsszel érdekeinek ugyan megfelelne, azonban az minden magyarnak súlyos veszteséget jelentene. Ezek a tervek többek között

  • adóemeléseket,
  • a családi adókedvezmények szűkítését,
  • a rezsicsökkentés eltörlését és a vállalkozások társasági adójának drasztikus emelését irányozzák elő.

A kormánynak azért fontos, hogy minél többen elmondják a véleményüket a kérdéssorban, mert nemcsak Magyarországon kell megvédeniük az eddig bevezetett családpolitikai és gazdasági intézkedéseket, hanem az Európai Unióban is. Amennyiben jelentős felhatalmazást kap a kormány, erőteljesebben tudja megvédeni ezen intézkedéseket.

 

