Orbán Viktor: míg mások rombolnak, mi építünk tovább

Orbán Viktor kitért arra is, hogy közben Budapesten egy másik rendezvényen a megfélemlítés ellen tüntettek.

Tették mindezt válogatott káromkodások, fenyegetések és tettlegesség közepette, a gyermekvédelem álcája mögé bújva. Tények nélküli sunyi sejtetés, olcsó hangulatkeltés és határtalan gyűlölet. Ez az ő ajánlatuk az országnak: viszály és rombolás.

„Mi építünk tovább. Templomokat, utakat, gyárakat, iskolákat és óvodákat. Egy büszke, családbarát országot. És ha jól tesszük a dolgunkat, akkor legkésőbb jövő áprilisban meghaladjuk a gyűlölet erőit” – zárta bejegyzését a miniszterelnök.