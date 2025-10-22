Orbán Viktor megható videót tett közzé: ilyenek voltak az eddigi békemenetek

Az első, 2012-es békemenetet is felidézte új videójában Orbán Viktor. A miniszterelnök nosztalgikus felvételt tett közzé a közösségi oldalán, amiben megható pillanatokat is megmutattak az eddigi békemenetekről – írja a Magyar Nemzet.

Korábban Orbán Viktor arról is posztolt, hogy soha nem volt még ekkora jelentősége a békemenetnek, mint 2025-ben.

Mutassuk meg, hogy Magyarország a béke szigete

– üzente a kormányfő.