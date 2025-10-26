18 perce
Rómából jelentkezett be Orbán Viktor
Rómából jelentkezett be a magyar miniszterelnök. Orbán Viktor a béke üzenetével érkezett az olasz fővárosba.
Orbán Viktor
Orbán Viktor magyar miniszterelnök Rómából jelentkezett be - írta a Magyar Nemzet.
A béke üzenetét hoztam a magyaroktól
– írta a kormányfő a közösségi médiába feltöltött fotóhoz.
Mint arról a Magyar Nemzet beszámolt,
hétfőn magánaudiencián fogadja Orbán Viktort és Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettest XIV. Leó pápa.
Ezt követően a magyar delegáció Pietro Parolin bíboros szentszéki államtitkárral és Paul Richard Gallagher érsekkel tárgyal.
Ezzel azonban még nem zárul le a magyar kormányfő római programja. Orbán Viktor munkamegbeszélést folytat Giorgia Meloni olasz kormányfővel, valamint találkozik Fra’ John Timothy Dunlappal, a Szuverén Máltai Lovagrend nagymesterével is.
