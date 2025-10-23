október 23., csütörtök

1 órája

Szánthó Miklós: a miniszterelnök beszéde kiállás a béke mellett

Az Alapjogokért Központ főigazgatója a Facebook-oldalán közzétett bejegyzésében elemezte a miniszterelnöknek a Békemeneten elhangzott beszédét. Stratégiai kiállás és cselekvési terv a béke mellett – írta Szánthó Miklós, aki úgy fogalmazott, hogy Orbán Viktor kijelölte a jövő évi választások tétjét.

MW
Szánthó Miklós: a miniszterelnök beszéde kiállás a béke mellett

Orbán Viktor miniszterelnök beszédet mond az 1956-os forradalom és szabadságharc 69. évfordulóján rendezett ünnepi megemlékezésen az Országház előtti Kossuth Lajos téren 2025. október 23-án

Forrás: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály

Fotó: Kaiser Ákos

A miniszterelnök kijelölte a jövő évi választások tétjét az eddigi legnagyobb és legsikeresebb Békemeneten: szabadság és békepárti jobboldal vagy a brüsszeli háborús logikát átvevő Tisza – idézte a Magyar Nemzet a rapid elemzést, amit Szánthó Miklós a közösségi oldalán tett közzé. 

Orbán Viktor új dimenzióba helyezte Magyar Péterék adóemelési és nyugdíjcsökkentési terveit is: Brüsszel ugyanis mostanra kifogyott a pénzből, mégis háborúzni akar. Ehhez a bevételi forrás pedig az adóemelés, ebből fakadnak a tiszás politikusok „elszólásai” is

 ~ fogalmazott a főigazgató.

Szintén az európai létfeltételeket veszélyeztető brüsszeli terv része Ukrajna EU-felvételének erőltetése, mellyel valójában a háborút importálnák az Unióba, s az újjáépítéshez az uniós és magyar polgárok pénzére is szükség lenne. Mindezzel szemben a magyar jobboldal üzenete világos: „nem fogunk meghalni Ukrajnáért, de élni fogunk Magyarországért!” – írta.  

„Stratégiai kiállás ez a béke mellett”

– hangsúlyozta. 

„Politikailag pedig egyfajta cselekvési terv is: meg kell akadályozni, hogy Magyarország a háborús szövetség része legyen, le kell leplezni Brüsszel és hazai megbízottjaik elképzeléseit. Orbán Viktor beszédével kifejezetten megerősítette a jobboldal nyitott, néppárti jellegét, mikor hangsúlyozta, hogy az elkövetkező hónapokban azokhoz is szólni kell, akiket a Tisza megtéveszt – hiszen «minden magyar felelős minden magyarért»” – értékelt az Alapjogokért Központ főigazgatója.

