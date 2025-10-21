Szijjártó: amit az európaiak nem képesek felfogni, azt Amerikában egyből megértették

Kétnapos látogatásra érkezett Washingtonba Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. A programban a politikai megbeszélések mellett üzleti találkozók is helyet kaptak – írja a Magyar Nemzet.

A külügyminiszter ma találkozik Gary Palmerrel a képviselőház energiaügyi bizottsága tagjával.

A mai és a holnapi nap programja világosan mutatja, hogy a magyar–amerikai együttműködés egy nagyon széles körű sikertörténetté vált, amely az élet szinte minden területére kiterjed

– emelte ki Szijjártó Péter, hozzátéve, hogy a republikánus kormányzat, Donald Trump hivatalba lépése óta Magyarországot nem ellenségként, hanem barátként kezeli, és a két vezető, Donald Trump és Orbán Viktor baráti viszonya lehetővé teszi, hogy az egész magyar–amerikai együttműködés teljes szélességében egy nagy sikertörténet legyen.

Ami az energetikai együttműködést illeti, amit az európaiak nem képesek felfogni, vagy nem akarnak, azt itt Amerikában egyből megértették, hogy az energiaellátás esetében a földrajz számít igazán, mert az országnak a helye, a földrajzi elhelyezkedése és az oda vezető energia infrastruktúra kijelöli, hogy honnan tud energiahordozókat vásárolni

– hangsúlyozta a külügyminiszter.

Egy szárazföld által körülzárt országnak sokkal korlátosabbak a lehetőségei, mint azoknak az országnak, amelyeknek tengerpartjuk van, és az csak egy álom, hogy onnan vegyünk energiahordozót, ahonnan nem jönnek vezetékek. Tehát tegnap az Európai Unió gyakorlatilag kinyírta a magyar energiaellátás biztonságát, mert politikai ideológiai kérdésként fogják fel az energiaellátás kérdését, nagy ívben tettek a fizikai földrajzi realitásokra

– tette hozzá.

Az Egyesült Államokban ezzel szemben a józan ész alapján közelítik meg az energia együttműködés kérdését, „úgyhogy a magyar–amerikai együttműködést az energia terén is most jelentős mértékben kiszélesítjük, és annak egy nagyon erőteljes nukleáris komponens fogunk adni” – mondta el a tárcavezető.

– Magyarország most már jó négy-öt évtizede használja a nukleáris energiát. A nukleáris energia jelenti az ellátásbiztonságunk hosszútávú garanciáját, és annak a garanciáját, hogy hogy a rezsicsökkentés eredményeit hosszú távon fen tudjuk tartani

– mutatott rá Szijjártó Péter.