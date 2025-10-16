Szijjártó Péter: nincs társadalmi csoport, amely ne lenne kárvallottja egy esetleges Tisza-kormánynak (videó)

A tárcavezető a Harcosok Órája című műsorban először is úgy vélekedett, hogy lassan nem múlik el úgy nap, hogy ne szivárogna ki a Tisza Párt valami újabb olyan terve, amely káros, veszélyes lenne hazánkra nézve.

Ezt a világot a magyar emberek nem akarják és nem akarhatják maguknak. Egy olyan országot, ahol a nyugdíjak nem arról szólnak, hogy megkapja a 13. havi nyugdíjat is az idős ember, s nem arról szólnak, hogyha az infláció magasabb egy bizonyos adatnál, akkor nyugdíjkiegészítést kapnak az idős emberek, hanem arról szólnak, hogy megadóztatják a nyugdíjakat

– húzta alá.

Nincs olyan társadalmi csoport, amely ne lenne kárvallottja esetlegesen a Tisza Párt kormányzásának, hiszen a családok, a munkavállalók, a vállalkozók, a nyugdíjasok, a betegek, illetve az ellátásra szorulók szempontjából is mind tervez a Tisza Párt valamilyen megszorító, káros, az életet nehezítő intézkedést. Úgyhogy szerintem az lenne a legjobb, hogyha ezt ki sem próbálnánk

– tette hozzá.

Majd kifejtette, hogy

a patrióta, konzervatív megközelítés alapján támogatni kell a családokat, és olyan környezetet kell teremteni, amelyben megéri munkát vállalni és munkahelyeket teremteni.

A brüsszeli liberális mainstreamnek szerinte ezzel szemben az a felfogása, hogy megszorításokat kell alkalmazni, a családok támogatását vissza kell vágni és adókat kell emelni.

E kettő között lehet választani, és én nagyon remélem, hogy a magyar emberek azt az utat választják, amin eddig is jártunk, mert ezzel a patrióta, konzervatív, jobboldali megközelítéssel mégiscsak sikerült elérnünk azt, hogy tíz év alatt több mint egymillió új munkahely jött létre Magyarországon

– mondta.

Szijjártó Péter ezután érintette azt is, hogy Donald Trump amerikai elnök támogatásáról biztosította az egyiptomi békecsúcson Orbán Viktor kormányzását, azonban soha nem akarta megmondani azt, hogy milyen intézkedéseket hozzon Magyarország.