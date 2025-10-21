2 órája
Szijjártó Péter az amerikai külügyminiszterrel tárgyal – itt vannak a részletek
A fő téma a Budapestre tervezett orosz–amerikai csúcstalálkozó előkészítése lesz.
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (b) és Marco Rubio amerikai külügyminiszter (j) találkozója Washingtonban 2025. március 4-én
Forrás: MTI
Fotó: KKM
Szijjártó Péter Washingtonba utazott, ahol több tárgyalást is folytatott – írja a Magyar Nemzet. A Szabad Európa kormányzati forrásokra hivatkozva további részletekről is beszámolt a külgazdasági és külügyminiszter amerikai útjáról.
Szijjártó: amit az európaiak nem képesek felfogni, azt Amerikában egyből megértettékA miniszter az energiaügyi együttműködésről és az űrprogramról is egyeztet.
Mint írják,
Szijjártó Péter Marco Rubio amerikai külügyminiszterrel is találkozik, tárgyalásuk fő témája pedig a Budapestre tervezett orosz–amerikai csúcstalálkozó előkészítése lesz.
A Szabad Európa szerint a csúcstalálkozó szempontjából a legérdekesebb, hogy magyar részről nem elleneznék, ha Volodimir Zelenszkij ukrán elnök is részt venne rajta, sőt a magyar fél igyekszik elérni, hogy az ukrán fél is részt vehessen a tárgyalásokon.
Orbán Viktor: újabb kutatóűrhajós, újabb büszkeség!A kormányfő is reagált a friss hírre.
A magyar külügyminiszter Washingtonból jelentkezve már beszámolt arról, hogy több tárgyalást is folytatott.