Függetlenség

3 órája

Szijjártó Péter: más módon, mint 1956-ban, de ma is harcolni kell a szabadságért

#Szijjártó Péter#forradalom#Magyarország

Más módon, mint 1956-ban, de ma is harcolni kell a szabadságért, a nemzethez, a valláshoz és a magyar örökséghez kapcsolódó értékek ugyanis jelenleg is súlyos támadás alatt állnak – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter helyi idő szerint szerdán Washingtonban.

MW
Szijjártó Péter: más módon, mint 1956-ban, de ma is harcolni kell a szabadságért

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter

Forrás: MTI

Fotó: Soós Lajos

A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető az 1956-os forradalom évfordulója alkalmából szervezett nagykövetségi fogadáson arról beszélt, hogy hatvankilenc éve a magyar nép világos üzenetet küldött a világnak, miszerint „semmilyen áron nem hajlandó feladni a szabadságát és szuverenitását”, ezért adóznak tisztelettel máig világszerte a felkelés hőseinek.

Az 1956-os magyarok szabad és szuverén országot akartak, világossá tették, hogy a diktatúrának nincs gyökere, nincs hagyománya Magyarországon, valamint demonstrálták, hogy milyen hatalmas erő rejlik a nemzeti egységben

– jelentette ki.

„A magyar nép új irányt szabott, és noha a forradalmat kegyetlenül leverték, az akkori hősies helytállás segített minket abban, hogy túléljük a diktatúrát, és végül 1990-ben visszanyerjük a szabadságunkat és függetlenségünket” – tette hozzá.

Hálásak vagyunk azoknak, akik az életüket áldozták a forradalom során, és soha nem feledjük azokat, akik kénytelenek voltak elmenekülni Magyarországról a kommunista diktatúra idején. Büszkék vagyunk arra, hogy a szerte a világban élő magyar közösségek soha nem feledték el, mit jelent magyarnak lenni, soha nem feledték a forradalom örökségét, és mindent megtettek azért, hogy megőrizzék a nemzeti identitásukat

– folytatta.

Szijjártó Péter külön méltatta azokat a magyarokat, akik 1956 után érkeztek az Egyesült Államokba, és azóta nagyban hozzájárultak az ország sikeréhez. „Hálásak vagyunk nekik, amiért soha nem feledték a szabadságvágyat, azt a vágyat, amely különlegessé tesz minket, és amely miatt ma is büszkén nevezhetjük magunkat szabadságharcos nemzetnek” – mondta.

Majd arra figyelmeztetett, hogy manapság is küzdeni kell a szabadságért, igaz, más módon, mint 1956-ban, azonban 

az értékek, amelyeket a nemzethez, a valláshoz és az örökségünkhöz kapcsolunk, ma is védelemre szorulnak.

„Örülünk, hogy a világ vezető nagyhatalma, az Egyesült Államok ma ugyanazokért az értékekért harcol, mint mi” – jegyezte meg.

Illetve tudatta, hogy a kommunizmust ugyan sikerült legyőzni, annak örökösei csak új köntösbe bújtak, azonban szintén „posztnemzeti” és „posztkeresztény” világot akarnak, s hasonló taktikát alkalmaznak.

Ma is vannak olyan irányzatok, amelyek azt próbálják elhitetni velünk, hogy nincs szükségünk hazára, hogy ne legyünk büszkék rá (...) Megpróbálnak meggyőzni minket arról, hogy ne szeressük a hazánkat, ne higgyünk Istenben, ne szolgáljuk nemzetünket. Ezen eszmék ellen harcolnunk kell, és harcolunk is

– hangsúlyozta.

A miniszter végezetül leszögezte, hogy 

Magyarországon az állam legfőbb feladata hazánk és a családok szuverenitásának és biztonságának megőrzése.

Soha nem fogjuk cserben hagyni azokat a magyarokat sem, akik a határokon kívül élnek, és küzdenek identitásuk megóvásáért. Soha nem adjuk fel értékeinket, hagyományainkat, örökségünket

– sorolta.

Továbbá üdvözölte, hogy az amerikai-magyar kapcsolatok most csúcsponton vannak, s e két nagyszerű nemzet szövetségben harcol a közös értékekért, a szabadságért, a békéért, a biztonságért.

Nagyra értékeljük Donald Trump elnök erőfeszítéseit, hogy visszahozza a békét Közép-Európába (...) Büszkék vagyunk rá, hogy Magyarországot a béketárgyalások lehetséges helyszíneként emlegetik. És biztosak lehetnek abban, hogy mindent meg fogunk tenni, hogy hozzájáruljunk a békeerőfeszítések sikeréhez, és ha megszületik a döntés a békecsúcs megrendezéséről, Magyarország kész házigazdaként biztosítani minden feltételt a sikerhez

– összegzett.

 

