40 perce
Szijjártó Péter: nem Ukrajna elnöke fog dönteni az EU-csatlakozásról
Nem Ukrajna elnöke fogja eldönteni, hogy országa csatlakozhat-e az Európai Unióhoz, hanem a tagállamok, márpedig a magyar emberek már döntöttek – jelentette ki a külügyminiszter.
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter
Forrás: MTI
Fotó: Katona Tibor
A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint Szijjártó Péter kiemelte: „Azt, hogy melyik ország mennyire felkészült az EU-tagságra és azt, hogy melyik ország csatlakozhat az Európai Unióhoz, nem Ukrajna elnöke fogja eldönteni, hanem maga az Európai Unió, ahol az ilyen döntésekhez egyhangúságra van szükség”.
„Márpedig a magyar emberek már dönthettek, és mi a magyar emberek akaratát képviseljük Brüsszelben” – húzta alá.
Ahogy arról a Magyar Nemzet is beszámolt, Volodimir Zelenszkij hétfőn kijelentette, hogy Ukrajna az EU tagja lesz, akár Orbán Viktor magyar miniszterelnökkel, akár nélküle, ez pusztán idő kérdése. „Magyarország miniszterelnöke az egyetlen, aki lassítja a folyamatot, de ez a folyamat visszafordíthatatlan (...) Tehát vagy megváltoztatjuk az eljárást, vagy követjük azt, és ez utóbbi esetben minden országnak nyomást kell gyakorolnia Magyarország miniszterelnökére” – hangsúlyozta.
Orbán Viktor miniszterelnök úgy reagált Zelenszkij szavaira, hogy , az ukrán elnök
Ismét a szokásos erkölcsi zsarolás taktikáját alkalmazza, hogy országokat kényszerítsen háborús erőfeszítéseinek támogatására.
„Tisztelt Elnök Úr! Minden tiszteletem mellett, Magyarországnak nem erkölcsi kötelessége támogatni Ukrajna EU-csatlakozását” – fogalmazott a magyar kormányfő Zelenszkijnek üzenve, és hozzátette,
Soha egyetlen ország sem zsarolta még be magát Európai Unióba – és ez most sem fog megtörténni. Az EU-szerződés nem hagy teret a kétértelműségnek: a tagságról a tagállamok döntenek, egyhangúlag.
Orbán Viktor azt is kiemelte, hogy a magyar nép döntött. Elsöprő többséggel nemet mondtak Ukrajna EU-tagságára egy népszavazáson.
Ha ezt meg akarja változtatni, a Magyarország ellen folytatott médiakampány valószínűleg nem a legjobb módja a barátkozásnak
– tette hozzá az ukrán elnöknek címezve szavait.
Menczer Tamás is üzent Zelenszkijnek
Reagált Volodimir Zelenszkij ukrán elnök üzengetésére Menczer Tamás, a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója.
Több tiszteletet a magyaroknak!
– írta a kommunikációs igazgató.
Zelenszkij közölte, hogy Ukrajna uniós tag lesz, a folyamat „visszafordíthatatlan”. Nem számít, mit mondanak a magyarok, mint mond Orbán Viktor – emlékeztetett.
De. Számít. Több tiszteletet a magyaroknak, Zelenszkij elnök úr!
– hívta fel a figyelmet Menczer Tamás.
Mi, magyarok világos döntést hoztunk. Nem akarjuk, hogy Ukrajna az EU tagja legyen. Ez ellentétes a magyar érdekkel. Nem akarjuk, hogy Ukrajna behozza a háborút az EU-ba! Nem akarjuk, hogy a magyarok pénzét Ukrajnába küldjék. Nem kérünk az ukrán maffiából. Nem kérünk a silány minőségű ukrán élelmiszerekből
– sorolta az ukrán EU-csatlakozás ellenérveit a kommunikációs igazgató.
Tudjuk, hogy Zelenszkij kormányváltást akar Magyarországon. Várja és segíti Magyar Pétert és a Tiszát. Hiszen a Tisza és a szavazói támogatják Ukrajna uniós tagságát. Tudjuk. Elmondták. Szavaztak. 58 százalék. A Tisza támogatná Ukrajna uniós tagságát. Cserébe már applikációt (Ukrán Tisza Világ) is kapnak Ukrajnából
– emelte ki.
Látjuk a Tisza és az ukránok szövetségét. Jó, ha tudják: Magyarországot meg fogjuk védeni!
– zárta bejegyzését Menczer Tamás.
Mint arról beszámoltunk, az ukrán elnök úgy fogalmazott, hogy Ukrajna az Európai Unió tagja lesz, akár Orbán Viktor magyar miniszterelnökkel, akár nélküle.
Magyarország miniszterelnöke az egyetlen, aki lassítja a folyamatot, de ez a folyamat visszafordíthatatlan
– jelentette ki Zelenszkij.