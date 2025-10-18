október 18., szombat

Megszorítások

1 órája

A Tisza Párt adóval, nem tisztelettel bánna a nyugdíjasokkal (videó)

A héten derült ki, hogy a Tisza Párt kormányra kerülése esetén akár 20 százalékos adót vetne ki a nyugdíjakra – erre hívta fel a figyelmet a Kulturális és Innovációs Minisztérium parlamenti államtitkára a Facebookra szombaton feltöltött videónyilatkozatában.

MW
Magyar Péter és Tarr Zoltán

Forrás: MTI

Fotó: Purger Tamás

Zsigó Róbert a Facebookon hívta fel a figyelmet arra, hogy a „Tisza Párt szakértője” szerint a párt kormányra kerülése esetén akár 20 százalékos nyugdíjadót is bevezetne. Az államtitkár kiemelte: ez évi 590 ezer forintos veszteséget jelentene egy átlagnyugdíj esetében – írja a Magyar Nemzet.

ZSIGÓ Róbert
Zsigó Róbert, a Kulturális és Innovációs Minisztérium parlamenti államtitkára 
Fotó: Szigetváry Zsolt / Forrás: MTI

Zsigó szerint a Tisza Párt nemcsak a dolgozók bérét adóztatná 22 vagy 33 százalékos személyi jövedelemadóval, hanem a nyugdíjakat is. Hangsúlyozta: 

Épp, ahogy Brüsszel elvárja tőlük: adóemelések, megszorítások, hogy legyen miből finanszírozni a háborút!

Az államtitkár hozzátette, hogy a 20 százalékos nyugdíjadó havi szinten átlagosan 49 ezer forintot vonna el a nyugdíjasoktól, egy 246 ezer forintos átlagnyugdíj esetében pedig évi 590 ezer forintos veszteséget jelentene. Emellett a rezsicsökkentés is veszélybe kerülhet a nyugdíjasok számára.

Ez felháborító és elfogadhatatlan! Ezt nem szabad hagyni! A kormánypártok a nyugdíjasok mellett állnak. Nem csökkenteni, hanem emelni kell a nyugdíjakat, és így is teszünk minden évben. Novemberben érkezik a nyugdíjkiegészítés, januárban a nyugdíjemelés, februárban pedig a 13. havi nyugdíj

– zárta nyilatkozatát Zsigó Róbert.

