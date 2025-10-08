Ukrán katonai kapcsolatok a Tisza-applikáció mögött?

A Tisza-app fejlesztője az ukrán PettersonApps vezérigazgatója, egy Oleh Ostroverkh nevű ukrán férfi. Ráadásul a tény, hogy ő egyben a Defence Robotics UA elnevezésű civil szervezet felügyelőbizottságának is tagja, rengeteg kérdést vet fel. Ugyanis ez az ukrán NGO az ukrán hadsereg Da Vinci Wolves elnevezésű zászlóaljával folytat szoros együttműködést – írja a Ripost.

Oleh Ostroverkh

Forrás: Ripost

A Defence Robotics UA egy civil szervezet, amely az ukrán hadsereg robotikai és drónfejlesztéseit támogatja, és az autonóm földi járművek (UGV-k) hadrendbe állításában is részt vesz. Szoros kapcsolatban áll a Da Vinci Wolves zászlóaljjal, amely az orosz–ukrán háborúban robotikai rendszereket is alkalmaz.