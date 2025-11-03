november 3., hétfő

A nemzeti konzultáció arról szól, mennyi pénzük marad az embereknek és mennyibe kerül a rezsi

Címkék#háború#rezsi#konzultáció

„A társadalom minél szélesebb rétegét kell bevonni a vitákba, az a helyes és a tisztességes, ha ezekről a kérdésekről nyíltan beszélnek” – jelentette ki a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára a nemzeti konzultációról.

MW
Hidvéghi Balázs, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára a nemzeti konzultációról tartott sajtótájékoztatón a Miniszterelnökségen 2025. november 3-án

Forrás: MTI

Fotó: Purger Tamás

„A nemzeti konzultáció arról szól, mennyi pénz marad az embereknél, megmaradnak-e a családi adókedvezmények, és hogy havonta mennyibe kerül a rezsi” – mondta a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára a Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanács ülése előtt. Hidvéghi Balázs közölte: a társadalom minél szélesebb rétegét kell bevonni ezekbe a vitákba, az a helyes és a tisztességes, ha ezekről a kérdésekről nyíltan beszélnek.

Kijelentette: a Fidesz–KDNP-kormány elkötelezett amellett, hogy megtartsa az alacsony adókat, az adókedvezményeket, és amellett is, hogy nemzeti érdekből kiinduló politikát folytasson. Az államtitkár szerint a mostani nemzeti konzultáció jelentőségét a világpolitikai fejlemények adják.

Kifejtette, hogy Brüsszelben háborús készülődés zajlik: folytatni akarják az orosz–ukrán háborút, és annak a finanszírozásában is főszerepet akar vállalni az EU. Hozzátette, annak ellenére történik ez Brüsszelben, hogy a világpolitikai környezet megváltozott, és az Egyesült Államok – amely korábban támogatta a háborút – ma már a háború befejezéséről beszél. Hidvéghi Balázs szerint

a háború folytatása nemcsak biztonsági, hanem gazdasági kockázatokat is jelent.

Felhívta a figyelmet arra is, hogy néhány hónap múlva választás lesz Magyarországon, ahol dönteni lehet az ország sorsáról. Nagyon nem mindegy – folytatta –, hogy békepárti lesz Magyarország, vagy elmerül a háborús uszításban és finanszírozásban.

Nem mindegy, mire megy el a magyarok pénze

Az államtitkár a nemzeti konzultáció közteherviseléssel kapcsolatos kérdéseiről közölte, a kormány hisz abban, hogy alacsony személyi jövedelemadóra van szükség, de Brüsszel és az itthoni támogatói ezt meg akarják változtatni és magasabb adókat akarnak kivetni.

De ezek a kérdések tágabb értelemben a családtámogatásokról és az adókedvezményekről is szólnak

– mondta, hozzátéve: a kormány úgy gondolja, hogy a családokat és nem háborút, nem a migrációt kell finanszírozni a magyarok pénzéből.

A rezsicsökkentésre vonatkozó kérdés kapcsán azt mondta, Brüsszelből politikai nyomás nehezedik Magyarországra, hogy váljon le az olcsó orosz energiaforrásokról. Ez Magyarország esetében extra nehézségekkel jár, hiszen nincs tengeri kijárata, a vezetékek határozzák meg, honnan tud megbízhatóan energiához jutni, jelen pillanatban Oroszországból – mutatott rá.

A kormány szerint az elhibázott háborús politikát nem a magasabb rezsiből, a magasabb személyi jövedelemadóból és a megszüntetett családi adókedvezményekből kell finanszírozni

– mutatott rá.

Hidvéghi Balázs a konzultáció társasági adóra vonatkozó kérdéséről elmondta, az alacsony társasági adó versenyképességi előny Magyarországnak, segíti a kis- és közepes vállalkozásokat, továbbá a nagyobb vállalatokat is abban, hogy befektessenek, munkahelyeket hozzanak létre, illetve tartsanak fenn.

Az államtitkár jelezte, a tanács ülésén ezekről a kérdésekről fog beszélni. A sajtótájékoztatón felszólalt még Nyitrai Zsolt miniszterelnök munkájának támogatásáért felelős miniszterelnöki biztos; Szalay-Bobrovniczky Vince, a Miniszterelnökség civil és társadalmi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkára és Báger Gusztáv, a Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanács soros elnöke.

 

