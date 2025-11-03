36 perce
Garázdasággal gyanúsítják Ruszin-Szendi Romuluszt
A legfőbb ügyész is megerősítette: garázdasággal gyanúsítják Magyar Péter honvédelmi szakértőjét – írja a Magyar Nemzet. A folyamatban lévő büntetőügy Ruszin-Szendi kötcsei botrányával kapcsolatos.
Ruszin-Szendi Romulusz
Garázdaság vétségének gyanújával hallgatták ki a kötcsei botránya miatt Ruszin-Szendi Romuluszt – számolt be a Magyar Nemzet Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyész Budai Gyula miniszteri biztos írásbeli megkeresésére adott válaszára hivatkozva.
Az ügy hátterével kapcsolatosan a lap felidézi: Móna Márk, a Mandiner riportere Kötcsén Ruszin-Szendi Romuluszt a Tisza Párt kiszivárgott többkulcsos adótervezetéről szerette volna kérdezni, ám Magyar bizalmasa válaszadás helyett többször is meglökte a riportert.
