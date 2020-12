3292 új fertőzöttet találtak, 113 beteg hunyt el

A gyógyultak száma is folyamatosan nő, jelenleg 120 529 fő, az aktív fertőzöttek száma 182 296 fő.

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

Ezzel 311 554 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 113 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 8 729 főre emelkedett.

A gyógyultak száma is folyamatosan nő, jelenleg 120 529 fő, az aktív fertőzöttek száma 182 296 fő. Az aktív fertőzöttek 18%-a, az elhunytak 20%-a, a gyógyultak 21%-a budapesti. 6382 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 491-en vannak lélegeztetőgépen.

Egész Európában, a szomszédos országokban és Magyarországon is tovább nő a fertőzöttek száma, egyre többen igényelnek kórházi ellátást. A járványt megállítani nem lehet, továbbra is a járvány lassítása és a kórházak teljesítőképességének védelme a cél. Ezt szolgálják a veszélyhelyzettel kihirdetett védelmi intézkedések, amelyeket a kormány további egy hónapig meghosszabbított, tehát január 11-ig fennmarad a jelenlegi kijárási tilalom és a többi védelmi intézkedés. Az egészségügyi védekezés fenntartása érdekében a kormány egy félévvel meghosszabbította a járványügyi készültséget is.

A kormány ma estére, szentestére, december 24-ről december 25-dikére virradó éjszakára felfüggesztette a kijárási tilalmat, és a magánrendezvények, családi összejövetelek 10 fős létszámkorlátjába a 14 év alattiak nem számítanak bele.

A kormány felfüggesztette a Nagy-Britanniából érkező repülőjáratokat is. Az esti kijárási tilalom szilveszterkor életben lesz.

Már több mint 300 ezren regisztráltak védőoltásra a https://vakcinainfo.gov.hu/ honlapon. A kormány mindent lehetséges külföldi vakcina beszerzéséről tárgyal, eddig 17,5 millió adag oltóanyagot kötött le. Elsőként a Pfizer-vakcina kapott európai gyógyszerhatósági engedélyt, azzal kezdődhetnek meg védőoltások december végén.

Az oltási terv szerint elsőként az egészségügyi dolgozók oltása kezdődik meg, a lakosság tömeges oltására 2021-ben kerül sor. A védőoltás ingyenes és önkéntes lesz.

A nyugdíjasok számára a posta december folyamán kézbesíti azt a levelet, amelyben Dr. Müller Cecília országos tisztifőorvos tájékoztatja őket a regisztráció lehetőségéről. A nyugdíjasok a levélhez mellékelt adatlap kitöltésével és visszaküldésével is jelezhetik igényüket a koronavírus elleni oltásra.