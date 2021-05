4 millió 421 ezer a beoltott, 1416 az új fertőzött, elhunyt 82 beteg

Folyamatosan zajlik az oltás, a beoltottak száma 4 420 767 fő, közülük 2 584 879 fő már a második oltását is megkapta.

1416 az új fertőzöttek száma, ezzel a járvány kezdete óta összesen 795 200 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 82 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 28 970 főre emelkedett. A gyógyultak száma folyamatosan nő, jelenleg 600 461 fő, az aktív fertőzöttek száma pedig 165 769 főre csökkent. 2782 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 354-en vannak lélegeztetőgépen – írja a koronavirus.gov.hu.

Már több mint 5 millióan regisztráltak oltásra és 80%-uk meg is kapta azt.

144 ezer, jellemzően március elejéig regisztrált kap ma SMS-t arról, hogy a Sinopharm, az AstraZeneca és a Szputnyik mellett ők mától már Pfizer-oltást is tudnak foglalni az online időpontfoglalóban. Az országos oltási munkacsoport döntése nyomán így a kedden érkezett Pfizer-szállítmányból valamennyi első körös oltásra felhasználható oltóanyag lefoglalható. A kórházi oltópontok május 14. péntek és május 18. kedd közötti napokra hirdettek foglalható Pfizer-oltási időpontokat. Felhívjuk a figyelmet, hogy kizárólag csak az SMS értesítést kapók tudnak foglalni Pfizer-oltást. Bővebben: https://koronavirus.gov.hu/cikkek/144-ezer-sms-t-kapo-regisztralt-csutortoktol-mar-pfizer-oltast-tud-online-foglalni

A háziorvosok Sinopharm, Janssen és Moderna vakcinákkal tudják folytatni az oltást. A kormány szerdai ülésének döntéseiről a ma Kormányinfón adunk tájékoztatást.

Ma 101 kórházban megkezdődött a regisztrált 16 és 18 év közötti fiatalok oltása. A kórházi oltópontok május 13. csütörtök és május 18. kedd közötti napokra kínálnak számukra időpontokat Pfizer vakcinával. Azoknak a fiataloknak is nyitva van még az időpontfoglaló, akik SMS-ben kaptak jogosultságot az időpontfoglalásra, de eddig mégis elmulasztották azt.

Minden 18 év feletti regisztrált számára továbbra is nyitva van az időpontfoglaló Sinopharm, AstraZeneca és Szputnyik oltásra, és a közeljövőben is várható újabb Pfizer-oltás. Időpontfoglaló elérhetősége: www.eeszt.gov.hu

Kérjük, hogy aki még nem tette meg, az regisztráljon a védőoltásra a www.vakcinainfo.gov.hu honlapon, mert a járványból egyedül az oltás jelenti a kivezető utat.

Az oltási program előrehaladásával és a járvány megfékezése érdekében már a Magyarországon élő külföldiek és a TAJ-számmal nem rendelkező külföldön élő és külhoni magyar állampolgárok is tudnak regisztrálni az oltásra a www.vakcinainfo.gov.hu

honlapon. Bővebben: https://vakcinainfo.gov.hu/hirek/keddtol-mar-a-magyarorszagon-elo-kulfoldiek-es-a-taj-szammal-nem-rendelkezo-kulfoldon-elo-es-kulhoni-magyarok-is-tudnak-regisztralni-az-oltasra

A védettségi igazolványok postázása folyamatos, és azt már az első oltás után kiállítják. Ha bármilyen probléma merülne fel a védettségi igazolvánnyal kapcsolatban, azt a magyarorszag.hu Ügyfélkapun keresztül vagy személyesen a kormányablakban lehet bejelenteni. Lásd: https://koronavirus.gov.hu/cikkek/idopontfoglalas-nelkul-intezhetok-vedettsegi-igazolvannyal-kapcsolatos-ugyek

Ha valaki a védettségi igazolvány kiállítása miatt szeretné ellenőrizni, hogy oltását a háziorvosa illetve oltóorvosarögzítette-e az eeszt.gov.hu honlapon keresztül egyszerűen megteheti. Részletek: https://koronavirus.gov.hu/cikkek/igy-ellenorizheti-hogy-rogzitve-van-e-az-oltasa

Felhívjuk a figyelmet, hogy a brit vírusmutáns továbbra is terjed, ezért az általános óvintézkedések és higiéniai szabályok betartása továbbra is elengedhetetlen. A közösségi terjedés megfékezése érdekében továbbra is kerüljük azokat a helyeket, ahol zárt térben sokan vannak, lehetőleg tartsuk a szociális távolságot, gyakran és alaposan mossunk kezet! Akinél külföldi tartózkodás vagy egyéb ok miatt hatósági házi karantént rendeltek el, az szigorúan tartsa be! Akinek tünetei vannak, az ne menjen közösségbe, hanem maradjon otthon és telefonon értesítse háziorvosát! Az otthonukban gyógyuló enyhe és középsúlyos tüneteket mutató koronavírusos betegek kezelésére felírható és ingyenesen kiváltható a Favipiravir gyógyszer, amely megakadályozza a tünetek súlyosabbra fordulását.

Minden Magyarországon alkalmazott vakcina hatásos és biztonságos, és védelmet ad a koronavírus-fertőzés súlyos lefolyása ellen. Az uniós beszerzésből 5 gyártótól várunk 24 millió adag vakcinát: Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Janssen, Curevac, ezekből eddig csak a Pfizer, a Moderna, az AstraZeneca és a Janssen rendelkezik uniós engedéllyel és kezdte meg a szállítást Magyarországra. Mivel a brüsszeli beszerzésből kevés vakcina érkezik és lassan, Magyarország 3,5 millió ember oltásához elég kínai és orosz vakcinát is vásárolt. https://koronavirus.gov.hu/cikkek/magyarorszagra-erkezett-vakcinak-tipusa-es-mennyisege-15

Az oltási rendben az egészségügyi dolgozók az elsők, az ő kampányszerű oltásuk lezárult, de a második körös oltások folytatódnak és természetesen azokat az egészségügyben dolgozókat is még beoltják, akik most jelentkeznek oltásért a kórházi oltópontokon.

Második körben az idősotthonok és a bentlakásos szociális intézmények oltását végezték el. Eddig összesen 90 ezren éltek az oltás lehetőségével, többségük már a második oltását is megkapta. Azok az idősek vagy szociális dolgozók, akik eddig nem éltek az oltás lehetőségével, de meggondolják magukat az intézmény vezetésénél jelezhetik e szándékukat. Az idősotthonokban már egyértelműen érezhető a védőoltás pozitív hatása.

Harmadik körben, február első hetén elkezdődött a védőoltásra regisztrált legidősebbek oltása a kórházi oltópontokon és a háziorvosoknál. Az eddig regisztrált 65 év felettiek több mint 90%-a mostanra már megkapta az oltást. Akit még nem tudtak valamilyen oknál fogva beoltani, azokat is folyamatosan próbálják elérni a háziorvosok.

Negyedik körben, február 11-én megkezdődött a 60 év alatti krónikus betegek oltása is. Erre az AstraZeneca vakcinát használták, mert az akkori előírások szerint csak 18-59 év közöttieket lehetett vele oltani. Március második hetétől az AstraZenecát már a 60 év felettiek oltására is használják.

Ötödik körben megtörtént a védekezésben résztvevő rendőrök, rendvédelmi dolgozók és katonák oltása is. Erre azért van szükség, hogy a járvány elleni egészségügyi és rendvédelmi védekezés, az ország közbiztonsága és határvédelme továbbra is zavartalan legyen.

Hatodik körben megkezdődött a kritikus infrastruktúrában dolgozók oltása. Például az ország áramellátását biztosító paksi atomerőmű, a tömegközlekedési vállalatok (MÁV, BKK, GYSEV) érintett dolgozóinak oltása.

Hetedik körben megtörtént az óvodai, iskolai, bölcsődei dolgozók soron kívüli oltása is.

Nyolcadik körben, már a 60 év alatti regisztráltakat is oltják. A háziorvosok szakmai vezetői ehhez szakmai ajánlást dolgoztak ki, hogy mely kockázati betegséggel rendelkezőknek javasolt elsőbbséget adni.

A szakmai ajánlások szerint már a várandósok is kérhetik az oltást. Nekik szintén regisztrálni kell a www.vakcinainfo.gov.hu honlapon, majd a regisztráció tényét jelezni kell a háziorvosnak, aki egyéni mérlegelés alapján dönt az olthatóságról, és gondoskodik az oltás megszervezéséről: kórházi oltóponton (Pfizer) vagy a háziorvosi rendelőben (Moderna).

Kilencedik körben április végén megtörtént a fogvatartottak oltása is.

Tizedik körben május 13-án megkezdődik a 16-18 évesek oltása is. Aki még nem tette, továbbra is regisztrálhat a www.vakcinainfo.gov.hu

honlapon.

Tizenegyedik körben már a Magyarországon élő külföldiek is jelentkezhetnek oltásra. https://vakcinainfo.gov.hu/

Kérjük az oltandókat, hogy akár a háziorvosi rendelőben, akár kórházi oltóponton történik az oltás, az előre egyeztetett időpontra pontosan érkezzenek, hogy a csoportosulást, a tumultust elkerüljék! Továbbá kérjük az oltandókat, hogy ha tehetik, akkor nyomtassák ki, töltsék ki és vigyék magukkal az oltásra a hozzájáruló nyilatkozatot, mert ez jelentősen meggyorsítja az oltással járó adminisztrációt. Hozzájáruló nyilatkozat: https://koronavirus.gov.hu/cikkek/hozzajarulo-nyilatkozat-nyomtassa-ki-toltse-ki-es-vigye-magaval-az-oltasra

Borítókép: Gaszner András háziorvos beolt egy nőt a Moderna amerikai biotechnológiai cég koronavírus elleni vakcinájával kecskeméti rendelőjében 2021. május 12-én