A kormánypárt szerint Gyurcsány nagy átverésre készül augusztus közepétől

Augusztus közepétől kezdődik a Gyurcsány-koalíció előválasztása, melyben míg a baloldali miniszterelnök-jelölt személyéről két, addig a százhat egyéni országgyűlési képviselőjelöltről csak egy fordulóban dönthetnek azok, akik 2022 áprilisáig betöltik a 18. életévüket. Hollik István, a Fidesz kommunikációs igazgatója szerint egy Gyurcsány Ferenc koreografálta színjátékot látunk. Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője pedig úgy látja: a baloldal becsapja a saját szavazóit, amikor az előválasztás újszerűségéről és fontosságáról beszél.

Mind a százhat választókörzetben előválasztáson dől el, ki indul majd a Fidesz ellenében. Kétfordulós választáson lehet szavazni a miniszterelnök-jelölt személyéről és egy fordulóban az egyéni képviselőjelöltekről – jelentették be a baloldali pártok tegnap. A közös közlemény szerint az előválasztás többhetes folyamata augusztus közepétől indul el, amelyen azok is szavazhatnak, akik csak 2022 áprilisában töltik be 18. életévüket. Azt is írják, az előválasztáson mindenki indulhat, aki elfogadja a jelölti feltételeket, amelynek része képviselő-jelöltként négyszáz, miniszterelnök-jelöltként húszezer támogatói ajánlás összegyűjtése. Az előválasztáson civilek is elindulhatnak, akiknek előre jelezniük kell, hogy a hat baloldali párt leendő frakciói közül melyikhez kívánnak csatlakozni.

„Az előválasztásosdi csak egy színjáték, mert Gyurcsány a baloldal valódi vezetője, így az fog érvényesülni, amit ő akar”

– reagált a Magyar Nemzetnek a közös ellenzéki közleményre Hollik István. A Fidesz kommunikációs igazgatója szerint azt is figyelembe kell venni, hogy már most lehet tudni, kik vannak a Gyurcsány-listán, hiszen a baloldali lapok már előre megírták, kik fognak elindulni ezen az előválasztáson.

Habár a baloldali pártok közleményükben azt állítják, „Magyarország történetében először országos előválasztásra kerül sor”, Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője a Kossuth rádió Vasárnapi újság című műsorában arra emlékeztetett: 2014-ben a Bajnai Gordon–Gyurcsány Ferenc–Mesterházy Attila hármas már tartott baloldali előválasztást, aztán kihozták, hogy utóbbi induljon közös miniszterelnök-jelöltként.

„Míg a kormánypártok esetében nyilvánvaló és követhető, hogy mi fog történni a jelöltek összeállításakor, addig a baloldali pártoknál számos csalárd lépés van. A baloldali előválasztás előtt például gyakran hangoztatják annak újszerűségét és fontosságát, miközben semmi meglepő nem történik”

– mondta Kocsis Máté. A kormánypárti politikus szomorúnak tartja, hogy valójában a baloldali szavazók átverésére szolgál az egész koncepció, hiszen a folyamatokat egy az egyben Gyurcsány Ferenc irányítja, aki először beszélt közös listáról, az előválasztásról, valamint a közös miniszterelnök-jelölt szükségességéről. A frakcióvezető szerint nemcsak az előválasztás kommunikálásával veri át folyamatosan a baloldal saját szavazóit, hanem a járvány elleni védekezés ügyében is.

„A parlament egészségüggyel foglalkozó bizottságát például az a Korózs Lajos vezeti, aki megalázta, megsértette tavaly a mentősöket kamuvideójában, és álhíreket terjesztett”

– mondta a frakcióvezető, hozzátéve: a baloldal parlamenti és közéleti magatartása az emberek elbizonytalanítására szolgál a járványhelyzet kellős közepén, akár az oltással, akár az intézkedésekkel kapcsolatban. Kocsis Máté egyúttal rossz szándékúnak és hiteltelennek tartja a Covid-vizsgálóbizottsághoz hasonló jellegű baloldali kezdeményezéseket, sőt közlése szerint mivel nincs az Országgyűlésnek ilyen testülete, így a kormány nem vesz részt nem hivatalos, a baloldali pártok által kreált intézményekben.

„Arcátlanság, hogy éppen olyan politikusok akarnak vizsgálatot lefolytatni, akik úton-útfélen akadályozzák a járvány elleni védekezést, például nem szavazták meg a szükséges intézkedéseket” – közölte, megjegyezve: ha a baloldalon múlt volna, nem lenne ágazati hiteltámogatás, moratórium, adó- és járulékcsökkentés vagy otthonfelújítási támogatás.