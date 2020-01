A hét legdurvább bűneset 2019-ből, amit migránsok követtek el

Az iskola dolgozói értesítették a helyi rendőrséget, akik őrizetbe vették az őrjöngő migráns gyereket. Ghaidan H.-ról kiderült az is, hogy az egyik történelemóra után, melyen a második világháború volt a téma, a diák úgy hagyta el a termet, hogy Adolf Hitlert méltatta. Erre azt mondta, azt hitte, külföldiként csinálhat ilyet.

A 20 éves migráns öt éve él Ausztriában. 2016-ban ismerkedett meg Manuelával, akivel másfél éven át alkottak egy párt. Tavaly nyáron a lány szakított vele, ő azonban nem tudott belenyugodni ebbe; folyamatosan követte, augusztusban pedig bántalmazta és zaklatta is volt barátnőjét.

Az elkövető, aki állítólag Afganisztánból származik, a finnországi Tampere és Ylöjärvi városaiban támadott nőkre 2019 áprilisa és augusztusa között. A migránst nemi erőszak, három rendbeli szexuális zaklatás és kiskorú szexuális zaklatása miatt találták bűnösnek. A 27 éves „menekültnek” egyébként nem ez az első összetűzése a hatóságokkal. Már 2019 januárjában is bűnösnek találták, mert kiskorúakat zaklatott szexuálisan, de akkor csak öt hónapos felfüggesztett börtönbüntetésre ítélték.

A hatóság embereinek a lány azt mondta, a férfi fogdosta őt, és a lányt is erre akarta kérni. Az afgán tagadta a vádakat, sőt, azt mondta, az ötéves kislány volt az, aki a szexuális kontaktust kezdeményezte.

Az ötéves leány és édesanyja egy Avrenches-ban található apartmanban aludtak, ugyanezen a helyen tartózkodott két afgán és egy szudáni migráns is. Hajnali négy órakor az édesanya az afgán migráns hangjára ébredt fel, majd elborzadva látta, hogy egy ágyban fekszik a kislányával. Az édesanya átrohant a szomszédokhoz, akik értesítették a francia rendőröket.

A 17 és 22 év közötti bevándorlók Graz vasútállomásáról hívták fel a lányt lakásukra, ahol aztán leitatták és bedrogozták. Mikor a lány ellenkezni próbált, agresszívvá váltak a migránsok, majd mind az öten megerőszakolták a kamaszlányt. Később mindannyian tagadták bűnösségüket. A bíróság az elsőrendű vádlottat hét év letöltendő börtönbüntetésre ítélte, hasonló mértékű büntetést kapott a többi migráns is.