A javulás ellenére meghosszabbította a járványügyi korlátozásokat a svéd kormány

Meghosszabbította a svéd kormány csütörtökön a járványügyi korlátozásokat, holott a jelek szerint enyhülni kezdett a koronavírus okozta járvány.

Stefan Löfven miniszterelnök a több kormánytaggal együtt tartott sajtótájékoztatóján bejelentette, hogy a korlátozó intézkedéseket két héttel, február 7-ig meghosszabbították. Azzal indokolta ezt, hogy az ország egyes régióiban enyhe csökkentés tapasztalható ugyan a járvány terjedésében, de a helyzet még mindig súlyos.

Löfven szerint ha van rá mód, a munkaadóknak továbbra is engedélyezniük kell a munkavállalóknak, hogy otthonról dolgozhassanak. A középiskolások továbbra is távoktatásban folytatják tanulmányaikat, de azokban a térségekben, ahol alacsony a fertőzési ráta, tantermi vagy vegyes oktatás is engedélyezett – mondta Anna Ekström oktatási miniszter.

Az elkövetkező két hétben is zárva maradnak a sportlétesítmények, az uszodák és a múzeumok. A javuló járványhelyzet ellenére a következő két hétben is tilos lesz a szeszes italok árusítása este nyolc óra után. Az ingázó munkavállalóknak azt tanácsolják a hatóságok, hogy a továbbiakban, a tavasz folyamán is használjanak védőmaszkot a tömegközlekedési eszközökön, mindenhol az országban. A svéd hatóságok sokáig szkeptikusan tekintettek a védőmaszkok fontosságára a járvány visszaszorításában, és egészen tavaly decemberig nem is javasolták a használatukat nyilvános helyeken.

Lene Hallengren egészségügyi miniszter a sajtótájékoztatón úgy fogalmazott, hogy „senki se lazíthat”, a kormány pedig minden két hétben felül fogja vizsgálni a járványügyi intézkedéseket.

A 10,3 millió lakosú Svédországban 4702 új fertőzéses esetet regisztrálták szerdán, és ez messze elmarad a december végén mért csúcsértéktől. Eddig 538 ezer ember kapta el a fertőzést, és közel 10 797 ember halálát hozzák kapcsolatban a Covid-19 betegséget okozó vírussal.

Svédországban nem vezettek be olyasfajta szigorú országos zárlatot, mint számos más európai országban, de a járvány második, tavaly ősszel kezdődött hullámában fokozatosan bővítették a járványügyi intézkedéseket. A halálozási ráta az országban sokszorosa a norvégiainak, a finnországinak vagy a dániainak, de alacsonyabb egyes más európai országokénál, ahol országos karantént rendeltek el.