A Jobbik inkább törölte kínos Facebook-posztját

„Orbán híveként” ábrázolt egy idős, dühös arckifejezést vágó hölgyet a Jobbik a párt Facebook-oldalán, akit még ráadásul egy képre tettek a „Trump-sámánként” elhíresült amerikai tüntetővel, aki részt vett a Capitólium „ostromában”. Csakhogy a Magyar Nemzet kiderítette: az idős hölgy potenciális Jobbik-szavazó. Az eset kapcsán Csizmadia László, a CÖF-CÖKA elnöke a lap kérdésére kifejtette: a Jobbik úgy viselkedik, mint az apátlan-anyátlan árvák, akiknek nem juthat eszébe a meleg családi környezet, az édesanyák és nagymamák önzetlen hozzájárulása életvitelükhöz.

Kínos kommunikációs bakiba szaladt bele a Jobbik. A párt pénteken tett ki Facebook-oldalára egy mémet, amelynek egyik felén „Trump híve” felirattal a sajtóban világhírűvé vált „Trump-sámán” volt látható, a kép másik oldalán pedig a Jobbik szerint egy „Orbán hívének” számító dühös, idős hölgy. A Jobbik ismét nyugdíjasgyalázásba kezdett, ám mindemellett a Magyar Nemzet azt is kiderítette, hogy a képre szerkesztett hölgy biztosan nem Orbán Viktor híve, sőt, potenciális Jobbik-szavazó, aki 2016-ban, a Kossuth téri Népszabadság melletti tüntetésen mutatta a kamerának dühösebbik arcát. A párt azóta eltávolította a Facebookról a posztot.

A Magyar Nemzet kérdésekkel fordult a Jobbikhoz, a lap többek között azt szerette volna tudni, hogy bocsánatot kértek-e a hölgytől, vagy annak családjától, ám lapzártáig nem érkezett válasz.

„A valóságban tehát a Trump-sámánok sokkal inkább azokra a békemenetnek csúfolt tömeghőbörgésen bemutatkozó megvezetett Orbán-hívőkre hasonlítanak, akik feltehetően 2022-ben – Orbán bukása után – ugyanúgy törnének be a Parlamentbe, mint az amerikai populista cimbora felhecceltjei” – volt olvasható a Jobbik által közzétett mém feletti szövegben. – A Civil Összefogás Közhasznú Alapítvány (CÖF-CÖKA) nem helyesli, hogy az idős szülők és nagyszülők negatív beállítású fotóit pártpolitikai célokra használják fel – közölte a Magyar Nemzettel Csizmadia László, a CÖF-CÖKE elnöke. Kifejtette: „a Jobbik propaganda szervezete ismételten eltalálta szarva között a tőgyét”. Csizmadia szerint a Jobbik úgy viselkedik, mint az apátlan-anyátlan árvák, akiknek nem juthat eszébe a meleg családi környezet, az édesanyák és nagymamák önzetlen hozzájárulása életvitelükhöz. – Arról már ne is beszéljünk, hogy a Facebookon megjelentetett hölgy egyértelműen annak a baloldalnak az érdekében vett részt a Kossuth téri tüntetésen, amelyhez most a Jobbik, politikai és anyagi érdekből, elárulva szavazóinak jelentős többségét, csatlakozott.

A CÖF-CÖKA elnöke reagált arra az állításra is, miszerint a békemenet „felheccelt tömeghőbörgés” lenne. – A békemenetek során soha nem történt erőszak, vagy erőszakos cselekmény, bár erre a Jobbik többször tett kísérletet. Példának okáért, amikor az Alkotmány utcában békés nagygyűlést szervezett a CÖF-CÖKA Bajnai Gordon választások nélküli miniszterelnöki kinevezésekor, a fekete ruhás Magyar Gárda színpadunkat erőszakkal foglalta el, majd távozásunk után összecsapott a rendőrséggel – emlékeztetett Csizmadia László.

Az elnök felidézte azt is, amikor „2016-ban a Dózsa György úton óriásplakáton hirdette a CÖF-CÖKA, hogy Vona és Gyurcsány egymásra talált”. – Megérzésünk akkor kiválónak bizonyult, hiszen a Jobbik folyamatos identitásvesztés mellett a szélsőjobbtól eljutott az ultra-balig. Jakab Péter sámliként helyezte pártját és önmagát Gyurcsány lábai alá. A jobbikosok pártpropagandistái verbális szikével próbálják elválasztani az ideológiai különbségeket követő szülőket, nagyszülőket, besározva egyéni szabadságjogukat – emelte ki Csizmadia László.

A Magyar Nemzet megkereste a Fidesz sajtóosztályát is. A párt szerint a baloldal ismét a nyugdíjasok ellen hergel. – Annyira gátlástalanok, hogy álhírek gyártásával szítják az indulatot a nyugdíjasok ellen. A baloldal mindig becsapta az időseket. A kormánypártokra viszont számíthatnak a nyugdíjasok – közölte a lappal a párt sajtóosztálya. Hozzátették: a Fidesz-KDNP kormányzása óta garantált az inflációkövető nyugdíjemelés és januártól megkezdődik a baloldal által elvett 13. havi nyugdíj visszaépítése is. A nyugdíjasok megélhetését a mai napig védjük rezsicsökkentéssel, emellett rezsiutalvánnyal és nyugdíjprémiummal is segítettük őket az elmúlt években – írta a kormánypárt.

Az ügy kapcsán a Magyar Nemzet megkereste a Magyar Újságírók Országos Szövetségének (MÚOSZ) elnökét, aki korábban a Népszabadság publicistája volt, így jelen volt azon a tüntetésen is, ahol a képen szereplő dühös hölgy felbukkant. A lap kérdésére, hogy emlékszik-e a hölgyre, esetleg ismeri-e, azt válaszolta, hogy nem, „amit talán megmagyaráz, hogy az említett demonstráción több ezren voltak”. Hargitai azon kérdésünkre, hogy egykori Népszabadság-újságíróként hogyan vélekedik a Jobbik Facebook-posztjáról, amelyen korábbi előfizetőjüket szégyenítik meg, a Magyar Nemzet nem kapott választ.

A MÚOSZ elnökeként azonban reagált a lapnak. – Jelenleg az a jogi helyzet – Magyarországon, és tudtommal más európai országokban is –, hogy a Facebook nem médiatermék, így a médiajog előírásai sem vonatkoznak rá. Tehát nemhogy a MÚOSZ, de az NMHH véleménye sem mérvadó azon tartalmak tekintetében, amelyek a Facebookra felkerülnek. Ennek rengeteg, nem feltétlenül szerencsés következménye van (a szerkesztői kontroll hiányától a média reklámbevételének a Facebookra terelődéséig), de a dolog pillanatnyilag úgy áll, hogy a Facebok-tartalmak nem médiatartalmak, azokért egyedül a közzétevő felel – válaszolta Hargitai. Hozzátette: „emiatt a MÚOSZ nem szokta jogi vagy etikai szempontból véleményezni a Facebookon közzétett anyagokat, és nem is fogja, amíg a fent vázolt, teljesen egyértelmű jogi helyzet – amelynek alapján a Facebookon publikálni nem tartozik az újságírás tárgyköréhez – nem változik meg. Amikor valakit esetlegesen jogsértő Facebook-publikáció miatt felelősségre vonnak, azt nem a médiajog (és nem is a médiaetika) alapján teszik – fejtette ki.