A jobboldal iránt továbbra is érdeklődik az ifjúság

A baloldal 2010 óta dolgozik azon, hogy a fiatalokat maga mellé állítsa, ennek ellenére a polgári oldalon rendre tűnnek fel azok a tehetségek, akik aztán később a közélet alakítói lesznek. A Polgári Magyarországért Alapítvány nemrégiben hivatalba lépett elnöke örül annak, hogy kinevezésével kapcsolatban az volt a legnagyobb hír, hogy mennyi idős. Kavecsánszki Ádám a Magyar Nemzetnek beszámolt arról, hogy a Fidesz pártalapítványához évről évre többen jelentkeznek gyakornoknak.

Nem értek egyet azzal a közhellyel, hogy a fiatalok elfordulnak a kormánypártoktól.

Abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy sok kortársammal folytathatok gondolatcserét, olykor ütköztethetek véleményt. A Polgári Magyarországért Alapítvány elnökeként pedig személyes célom, hogy a korosztályombeli emberekkel kapcsolatot teremtsünk, polgári közösséget építsünk – nyilatkozta a Magyar Nemzetnek Kavecsánszki Ádám. Szerinte fontos, hogy megtalálják és közösségbe szervezzék azokat a tehetséges embereket, akik ilyen fiatalon is már alakítják vagy alakíthatják a közéletet. – Fontos, hogy a mi politikai közösségünket erősíti többek között Rácz Zsófia, Illés Boglárka, Párkányi Eszter vagy éppen Deák Dániel és Kereki Gergő, akik közös értékeink mentén dolgozó, tehetséges és cselekvő fiatalok – sorolta a neveket az újdonsült elnök, aki örül, hogy a kinevezése kapcsán az volt a legnagyobb hír, hogy 28 éves. – Ennyi idősen még nagyobb alázattal igyekszem elvégezni a rám bízott feladatot – tette hozzá. Kavecsánszki Ádám arra is felhívta a figyelmet, hogy van olyan kortársa, aki 32 évesen lett miniszterelnök-jelölt – utalt Fekete-Győr Andrásra. Hangsúlyozta, hogy

a baloldal az egyik pillanatban a fiatalok polgári oldaltól való elfordulását festi le, a másik pillanatban pedig azzal a vádolja a kormányt és a kormánypártokat, hogy túl sokan és túl korán kapnak fontos feladatokat

és ezzel járó pozíciókat.

Sikeres az ösztöndíj-program

– 2003 óta működik az alapítvány, és a kezdetek óta létezik gyakornoki program is, az elmúlt években pedig határozottan azt tapasztalom, hogy egyre nagyobb az érdeklődés iránta;

tavaly például sokszoros volt a túljelentkezés, és végül 13-an jutottak be az ösztöndíjprogramunkba

– festette le a helyzetet Kavecsánszki. Hozzátette: ez is bizonyítéka lehet annak, hogy a polgári, jobboldali közösség iránt továbbra is érdeklődik a fiatalság. Szerinte annak, hogy a Fidesz pártalapítványa pártpolitikát vigyen az egyetemekre, nincs létjogosultsága, de enélkül is van elég feladat. – A polgári-nemzeti keresztény gondolatot és világértést meg kell ismertetni, kiművelt és szabad alternatívát kell képviselni a fősodorral szemben a fiatal közösségekben – fejtegette. A gyakornoki programban részt vevő fiatalokról elmondta: törekszenek arra, hogy kövessék a tőlük kikerülők útját, és többekkel később is találkoznak. – Jómagam is gyakornokként kezdtem, több munkatársunk is részt vett a programban, vannak olyan egykori ösztöndíjasaink, akik újságírással, elemzéssel foglalkoznak vagy éppen a közigazgatás megbecsült munkavállalói – sorolta az elnök.

Nehezebb megtalálni a hangot

– Ellenzékből könnyebb fancynek, szexinek, és trendinek lenni – idézte Schmidt Mária mondását –, ugyanakkor a nagy választói felhatalmazást bírva sem lehetetlen, csak nagyobb kihívás, nehezebb feladat.

A mi generációnk a fiatalsága nagyobb részét már az Orbán-kormányok alatt élte meg

– elmélkedett.

Szerinte az eggyel előttük levő fiatal generációnak azért volt egyszerűbb dolga, mert a baloldal kártékony kormányzása alatt könnyebb volt cselekvésre bírni a jobboldali közösséget. – Ma egy értékteremtő, a munkáját jól végző kormánya van Magyarországnak, ezzel együtt kijelenthető, hogy nehezebb ebből a pozícióból szólni a fiatalokhoz. Ettől nem kell szomorúnak lennünk vagy elkeserednünk: továbbra is csak dolgozni kell, pontosan, szépen.

Ott kell lennünk a fiatalok között, beszélgetni velük, meghallgatni az ötleteiket és választ adni a kérdéseikre, kritikáikra

– húzta alá.

Nagy a választék

– Mindenki számára látható, hogy rengeteg jobboldali szervezet nagy támogatottsággal és taglétszámmal dolgozik sikeresen Magyarországon. Az alapítványnak az az egyik fontos feladata, hogy segítse az anyapártnak és a politikai közösségünknek ezt a szervezői, cselekvésre ösztönző munkáját – vélekedett Kavecsánszki Ádám. Hozzátette: Matolcsy György, majd Balog Zoltán 17 éves alapítványi munkája szilárd és kiváló alapokat jelent ebben a feladatvállalásukban. Az alapítvány legfontosabb, már-már kultikus eseménye a kötcsei találkozó, a polgári piknik, amelyen az egész politikai közösséget akarják megszólítani, emellett szervezik a miniszterelnöki évértékelőt is, ez majd talán jövőre valósulhat meg újra. Vannak azonban olyan programok, amelyekkel a fiatalabb generációt is el tudják érni. Ilyenek az alapítvány ösztöndíj-programja vagy éppen a Fiatalok a Polgári Magyarországért díj, továbbá folyamatosan együttműködnek fiatal közösségekkel, képzéseket, eseményeket szerveznek, és könyvkiadásokat is támogatnak.

– Igyekszünk külföldön is képviselni Magyarország érdekeit. 2020-ban nyitottuk meg a brüsszeli képviseletünket, és szép számmal vannak nemzetközi partnereink is.

A választások előtt egy évvel a legfontosabb célkitűzésünk, hogy lehetőségeinkhez mérten mi is hozzájáruljunk ahhoz, hogy jövőre folytatódhasson a polgári kormányzás Magyarországon

– hangsúlyozta Kavecsánszki Ádám.

