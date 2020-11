A kamuvideó után álstatisztikával támad a baloldal

Az álmentős videóról elhíresült MSZP-s Korózs Lajos olyan álhírt osztott meg, amely szerint a koronavírus lenne a leggyakoribb halálok Magyarországon. Hamar kiderült azonban, hogy ez hazugság.

Korózs Lajos, az MSZP országgyűlési képviselője mindenképpen be akarta bizonyítani, hogy a koronavírus ma már a leggyakoribb halálozási ok Magyarországon. Ehhez álstatisztikát is gyártott – írja a Pestisrácok.hu.

A politikust Czeglédi Zoltán politikai elemző kommentben tette helyre, aki az Origo szerint a momentumos Donáth Anna asszisztenseként dolgozik.

A bejegyzést a Pesti Srácok le is mentette:

„Nagyapám gyomorrákban halt meg. Itt külön van a “daganatok” és a “gyomor, bél, vakbél”. Hova soroljuk? Külön van az “alkohol eredetű”, a “máj” és a “daganatok”. A májrákot hova soroljuk? Hány olyan statisztikát hamisítanak még, ahol önkényesen állapítanak meg betegségcsoportokat, hogy a végén a korona “nyerjen”? Járvány van, ez teljesen világos. Nem kellene hozzá hamisítani semmit. Apropó, influenza! Ha már említetted. Évente ezrek halnak bele, de a fenti grafikonon nem is szerepel. És a kedvencem az alja: “Forrás: Eurostat 2016”. Lajos, egy négy évvel ezelőtti adatsorban mit keres az idei koronavírus?! Szerintem vedd le, mert visszaüt” – írta Czeglédi Zoltán.

A kínos bejegyzés azóta el is tűnt Korózs Lajos oldaláról.