A közlekedési kultúra fejlesztését célozza a rendőrség, a Volánbusz és a HUMDA Zrt. együttműködése

A közlekedési kultúra és a közlekedésbiztonság fejlesztése érdekében kötött kétoldalú együttműködési megállapodásokat a HUMDA Magyar Autó-Motorsport Fejlesztési Ügynökség Zrt. az Országos Rendőr-Főkapitányság Országos Balesetmegelőzési Bizottságával (ORFK-OBB), valamint a Volánbusszal. A HUMDA a hazai mobilitási piac meghatározó szereplőjeként mindkét szervezettel összehangolja kommunikációs és edukációs megjelenéseit a jövőben.

Ezt ne hagyja ki! Dobrev Klára folytatja a keleti vakcinák elleni kampányt

A közlekedési kultúra napján, május 11-én aláírt megállapodásokkal a HUMDA, valamint az ORFK-OBB és a Volánbusz arra kívánja felhívni a figyelmet, hogy a balesetek megelőzése érdekében a forgalomban mindig biztonságtudatos, egymásra odafigyelő együttműködésre van szükség. A Magyarországon 2015 óta minden évben megrendezett napnak az a célja, hogy arra ösztönözze az úton lévőket: a KRESZ előírásait betartva, kulturáltan közlekedjenek. Az együttműködés során

a három szervezet különböző korosztályoknak szóló edukációs, illetve közlekedésbiztonsági kampányokban dolgozik majd együtt.

– A HUMDA Magyar Autó-Motorsport Fejlesztési Ügynökség a sportcélú feladatok ellátása mellett küldetésének tekinti, hogy javítson a közlekedésbiztonság helyzetén, hiszen komplex módon közelítünk az egész területhez. Ezért is szerveztünk meg tavasszal egy országos, teljes médiamixet lefedő közlekedésbiztonsági kampányt „Maradj ember a volán mögött is!” szlogennel. Az autós és motoros közlekedésen túl számos területen szükséges, hogy empátiával és együttműködéssel csökkentsük a közúti balesetek számát. Ezért is szolgál örömünkre, hogy a szemléletformáló munkánkat immár az ORFK-OBB-vel, illetve a Volánbusszal közösen folytathatjuk. A közösségi közlekedésre és azon belül az autóbuszos közlekedésre azért is oda kell figyelni, mert sok fiatal veszi igénybe a szolgáltatást. Részben ezért a közeljövőben egy olyan kampányt is indítunk, amelyben influencerek bevonásával, a közösségi médián keresztül szólítjuk majd meg őket – emelte ki Weingartner Balázs, a HUMDA Zrt. elnök-vezérigazgatója.

– A közlekedésbiztonsággal kapcsolatos tájékoztatásban több évtizedes tapasztalatokkal rendelkezünk, amelyeket szívesen megosztunk a HUMDA-val. Az ORFK-OBB mellett megyei és fővárosi balesetmegelőzési bizottságok működnek. Területi szinten összesen 20, helyi szinten mintegy 150 bizottság végez balesetmegelőzési tevékenységet országszerte. Fontos számunkra, hogy az állami szereplők egymás partnerei legyenek és összehangoltan végezzék munkájukat a balesetmegelőzés területén – mondta Óberling József rendőr ezredes, az ORFK-OBB ügyvezető elnöke.

– A MÁV-Volán-csoport tagjaként a Volánbusz csaknem 6500 autóbuszával és több mint 18 ezer munkavállalójával a közúti közösségi közlekedés meghatározó vállalata Magyarországon, és országonkénti összehasonlításban a legnagyobb járműparkkal rendelkező európai autóbuszos szolgáltató. A reggeli csúcsidőben több mint 4 ezer helyközi busszal közel félmillió utast szállítunk minden munkanapon, éves szinten pedig csaknem 670 millióan utaznak velünk összesen 455 millió kilométeren. Szolgáltatásainkat és járműparkunkat folyamatosan fejlesztjük a kényelmes és környezetkímélő személyszállítási szolgáltatások biztosítása érdekében. Az egyéni közlekedési eszközök használatával szemben a közösségi közlekedés a környezetvédelem és a biztonságos utazás tekintetében is élen jár, számos projektünkkel törekszünk ennek fenntartására és fokozására. A HUMDA-val közösen készítendő videóinkban nemcsak arra kívánjuk felhívni a figyelmet, hogy az autóbuszokon is növeli a biztonságot, ha beköti magát az utas, hanem többek között a csomagok megfelelő elhelyezéséről, valamint leszálláskor a holttérből való körültekintő kilépéssel is foglalkozunk majd – tette hozzá Pafféri Zoltán, a Volánbusz Zrt. elnök-vezérigazgatója.

Mi is az a HUMDA? A HUMDA Magyar Autó-Motorsport Fejlesztési Ügynökség Zrt. a szektor szereplőit összefogva és velük szoros együttműködésben részt vesz a hazai autó- és motorsportszakma koordinálásában. Az ügynökség emellett közreműködik a hazai közlekedéskultúra és közlekedésbiztonság fejlesztésében. A hazai mérnökképzés, illetve a környezetkímélőbb technológiák népszerűsítése mellett gazdaságfejlesztési és sportdiplomáciai feladatokat is ellát. A HUMDA Zrt.-t az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) alapította, a tárca 100%-os tulajdonában van.

Borítókép: Pafféri Zoltán, a Volánbusz Zrt. elnök-vezérigazgatója, Weingartner Balázs, a HUMDA Zrt. elnök-vezérigazgatója és Óberling József, rendőr ezredes, az ORFK-OBB ügyvezető elnöke (b-j)