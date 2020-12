A maffia és a terroristák a Covid–19-járvány vámszedői

Szombat reggel érkezik meg Magyarországra az Európában elsőként engedélyeztetett, koronavírus elleni oltóanyag, a Pfizer–BioNTech-vakcina – közölte pénteken a Koronavírus Sajtóközpont. A vakcinaszállítmány várhatóan kora reggel lépi át a magyar határt, ahonnan rendőri biztosítás mellett érkezik meg elsőként a Dél-pesti Centrumkórházba, majd további négy kórházi oltópontra. Az egészségügyi dolgozók beoltása december 27-én, vasárnap kezdődik meg.

A Magyar Nemzet információja szerint az országba terv szerint folyamatosan érkező Covid–19 vírus elleni vakcinaszállítmányok fokozott védelme, így fegyveres kísérete, valamint majd a fegyveres őrzése és hatóságilag felügyelt elosztása az Interpol riasztása alapján történik.

Nemcsak hazánkban, hanem minden Interpol tagállamban. Az Interpol a Covid–19-járvánnyal kapcsolatban decemberben két rendkívüli riasztást is kiadtak.

Közvetlenül karácsony előtt a terrorista szervezetek és a szervezett bűnözői csoportok Covid–19-járványra való rátelepedésére figyelmeztetik a tagországok hatóságait és titkosszolgálatokat.

A világjárvány elején egyes terrorista csoportok és más titkos szervezetek a járványt erejük és befolyásuk megerősítésére használták fel, különösen a helyi lakosság körében, vagy külső pénzügyi erőforrásaik bővítése érdekében, szögezi le az Interpol-figyelmeztetés. A jelentésük azt is kiemeli, hogy a Covid–19 globális gazdaságra gyakorolt ​​hatása valószí.ást.

A terroristák – mint minden bűnöző – igyekeztek profitálni a Covid–19-ből, pénzt keresni, megerősíteni bázisukat és az anyagi megosztást– mondta Jürgen Stock, az Interpol főtitkára, hozzátéve: a terrorizmus felméréséről szóló jelentésük segít a bűnüldözésnek azonosítani és kezelni ezeket a változó fenyegetéseket, továbbra is kihívást jelentő körülmények között.

Az Interpol-riasztás külön kiemeli: a dezinformációs és összeesküvés-elméletek használatával a társadalmi megosztottságot igyekeznek fokozni, és például szélsőjobboldali elemek kiemelt célpontok elleni fenyegetésekként is felhasználják azokat.

– A bűnüldöző szervek továbbra is szembesülni fognak a szélsőjobboldali erőszakos szélsőségesek kísérletével a társadalmi mozgalmak radikalizálására, például a szélsőbaloldali csoportokkal való összecsapásra és/vagy az erőszak használatának provokálására – írták.

A tagországokat az Interpol arra ösztönzi, hogy az erőszakos cselekedetek felderítése és megakadályozása érdekében működjenek együtt a Covid–19-összeesküvés-elméletek és az ezeket terjesztő egyénekkel és csoportokkal kapcsolatos információk cseréjében. Lényeges az Interpol-figyelmeztetésekben foglaltak összehangolt és következetes használata, ami továbbra is kulcsfontosságú a pandémia közvetlen és közvetett hatásaiból eredő fenyegetések előrejelzésében.

Az Interpol jelentése azt is hangsúlyozta, hogy a korlátozó intézkedések visszatérő visszaállítása várhatóan fenntartja a polgári nyugtalanságot, valamint hatással van a terrorcselekmények időzítésének és célkitűzéseinek megválasztására.

Az Interpol továbbra is fenntartja a december elején kiadott riasztását, ami a maffiaszervezetek Covid–19-járványra való rátelepedésére figyelmeztet. A szervezett bűnözők már korábban is Covid–19 elleni hamis gyógyszereket – legújabban pedig hamis vakcinákat – kínáltak a világhálón. Ugyanakkor a hamarosan százmilliószámra szállított hivatalosan engedélyezett vakcinaszállítmányokra is rátehetik a kezüket. Nyugat-Európában máris elraboltak egy Covid–19 elleni vakcinaszállítmányt.

A hazánkba érkező szállítmányok fokozott fegyveres őrzését, kíséretét és az elosztás hatósági ellenőrzését a rendőrség speciális egységei mellett a titkosszolgálatok is segítik sajátos eszközeikkel.

Az Interpol Lyonban kiadott új jelentése középpontjában a Covid–19 hatása a globális terrorizmusra, a veszélyeztetett célpontok elleni támadásokkal és a bioterrorizmussal kapcsolatos trendekre és potenciális kockázatokra való figyelmeztetés is szerepel.