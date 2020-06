A nemzetközi vonatok újraindulásával nő a migrációs nyomás

A kelebiai határrendészek régóta ismerik a vonaton elbújó határsértők módszereit, nincs olyan búvóhely, ahol a migránsok a személy- vagy tehervonatokon az országba be tudnának jutni.

Egy tehervonat ütközőjébe kapaszkodva próbált meg jogellenesen bejutni az ország területére egy illegális bevándorló Kelebiánál június 26-án – számolt be a police.hu alapján a Magyar Nemzet. A magát palesztinnak mondó 30 éves férfit a határrendészek vették észre, leszállították a vonatról és visszakísérték a biztonsági határzárhoz, ahol Szerbia irányában kilépett Magyarország területén. A koronavírus fertőzés miatt elrendelt vasúti zár óta ő volt az első potyautas a sínek mentén.

A márciusi, koronavírus fertőzés miatti veszélyhelyzeti határzár elrendelése óta hónapokig nem rögzítettek jogsértést az ország vasúti határátkelőhelyein. A nemzetközi vonatközlekedés szünetelt, a tehervonatok is megritkultak. Július 1-én viszont újraindulnak a nemzetközi vonatok Magyarországon is, ezzel együtt a vasúti forgalomhoz kapcsolható migrációs nyomás is nő.

A kelebiai határrendészek régóta ismerik a vonaton elbújó határsértők összes trükkjét, nincs olyan búvóhely, ahol elrejtőzve, törvényt sértve, egyetlen migráns is bejuthatna az országunkba a személy-vagy tehervonatokon. A tervezett Budapest-Belgrád közötti új vasútvonal szerb szakaszán már megkezdődtek a pályaépítési munkálatok, emiatt a korábbi, napi három pár nemzetközi gyorsvonatból csak egy indul meg július első napján. Emellett 8-18 bejövő tehervonat lesz a várható napi forgalma a kelebiai vasútállomásnak. A sínek mellett dolgozó rendőrök a beérkező, belépő szerelvényekre összpontosítanak, hagyománya van errefelé a vasúti határsértés trükkjeinek.

Az 1980-as évektől a közokirat hamisítás volt a sláger a Balkán felől érkező személyszállító vonatokon. A sokszínű tranzit vízum nélküli utasai cserélgették, meghamisították egymás iratait, a kelebiai útlevél-kezelőknek legalább olyan rutinnal és szakmai háttérrel kellett rendelkezniük, mint a reptéren dolgozó határőröknek. Ez a 2000-es évek elejéig tartott, főleg török nemzetiségű, bécsi, német vendégmunkásokkal, családtagjaikkal volt probléma.

A migrációs helyzet, majd a határzár felállítása mindent megváltoztatott. A sínekre nem lehetett műszaki zárat építeni, a határsértők egy része is ide összpontosította erejét. A kelebiai rendőrök 2016-ban 1078 határsértőt szedtek le a vonatokról. Az egyre erősebb migrációs nyomás miatt az Országos Rendőr-főkapitányság utasításának értelmében a tehervonatok szigorú ellenőrzését rendelték el Kelebián, ez a parancs még ma is érvényben van. Az eredményességét bizonyítja, hogy 2018-ban már csak 381-en próbálkoztak, tavaly pedig 64 határsértő potyautast állítottak elő a kelebiai rendőrök, közülük 43 főt tehervonatokról.

A rutinos kelebiai határrendészeti igazgatóság csapata minden potyautas trükköt ismer. A személyvonatok ellenőrzése a könnyebb, ott nincsen túl nagy lehetősége a határsértőnek, a rendőrök is kitanulták a búvóhelyeket. Egy vonat beérkezésekor 30 percük van az ellenőrzésre, ez bele van kalkulálva a menetrendbe. Az ellenőrök egy része a kocsik alját nézi át, figyelnek arra is, nehogy valaki leugorjon, egy másik egység a szerelvényen dolgozik. Létrára állva nyitják ki a mennyezeti szerviz járatokat, egy mini hőkamerával is be tudnak nézni a legrejtettebb zugba is. Volt olyan próbálkozó, aki egy matracot rakott maga elé, nem igazán lehetett belátni mögé. A rendőrök azonnal reagáltak a cselre, a hőkamerát már nem lehet átverni. Az útlevélkezelők az ülések alá is benéznek, mindig akad, aki ezzel az egyszerű trükkel próbálkozik. A vagonok elektromos kapcsolódoboza is kedvelt búvóhely, előfordult, hogy egy négytagú iráni család került elő a biztosítékszekrényből.

Az igazi kihívás a tehervonatok átvizsgálása. Találtak építőanyag szállítmányba beásott határsértőket, egy rutinos rendőr figyelt fel rá, hogy a homokrakományon lábnyomokat látott. Már a belépéskor, egy magasba telepített rendszer kameráinak képein keresztül nézik a vagonok tetejét, a rakomány, ponyvák, konténerek sértetlenségét, figyelve azt is, nehogy leugorjon valaki a vonatról ahogy az belép Magyarország területére.

Voltak próbálkozók, akik egy kőszállítmányba saját bunkert építettek ki. Ipari nyersanyagba, búza közé, üres olajtartályban, mindenhol találtak már jogsértőt. Németországba szánt török hűtőgép szállítmányban is voltak már potyautasok, őket egyértelműen külső segédlettel, csempészek vagy társaik zárták rájuk a rakományt. Hetven olyan szállítmányozási vállalat van ma Magyarországon, akik érdekeltek a kelebiai vasúti import körében, jelentős részük egy egységes, EU előírás szerinti biztonsági zárat használ, amit nem lehet manipulálni, visszaragasztani. A vasúti határ ellenőrzésére nincs központi terv, alkalmazkodni kell a próbálkozók új trükkjeihez, a lényeg a teljes záráson van. Mint a mostani eset is mutatja, mindig akad olyan próbálkozó, aki életét is kockára téve kívülről kapaszkodik fel a vagonokra. A tehervonatok ütközőjén vagy éppen a tetején egyensúlyozva próbál meg átjönni a határon, de olyan is van, aki a kerekek mellé, a vagon alvázába kapaszkodni, egy deszkát bedugva azon próbál meg nem beesni a szerelvény alá.

A tervezett Budapest-Belgrád vasútvonalon 160 km/h sebességgel is közlekedhetnek majd a Kelebiánál belépő személy -és tehervonatok. Ehhez egy új diagnosztikai állomást kell kiépíteni, röntgennel, hogy műszeres ellenőrzés gyorsíthassa meg a vasúti forgalmat. Olyan műszer is lesz a hőkamera mellett, mely azonnali műholdas jelzést küld, ha valaki jogellenesen kinyitja a vagont. A személyvonatoknál az utasok ellenőrzését menet közben kell majd megoldani, megállapodva a szerb hatóságokkal, hiszen a 30 perces átvizsgálási várakozás kikerül menetrendből. A magyar rendőrnek majd szerb területen kell felszállnia a személyvonatra és végrehajtani még a Magyarországra történő belépés előtt a kötelező átvizsgálást és ellenőrzést, hogy alkalmazkodjon a kontroll a megújult vasútvonal forgalmi követelményeihez. Kelebiánál egy érvényes főszabály létezik: csak jogszerű magyarországi tartózkodásra hivatott iratokkal rendelkező utas léphet be az ország, az Európai Unió területére.