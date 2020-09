A Soros-hálózat és a nagy adatbiznisz

Fizetett lobbista a hazánk elleni kampány fő szervezője (6. rész)

A European Council on Foreign Relations (ECFR) nevű lobbiszervezet az a találkozási pont, ahol a két Soros, György és Alexander, Gerald Knaus, a fizetett lobbis­tájuk és egy sor magyar balliberális politikus útja keresztezi egymást – derül ki a Magyar Nemzet cikksorozatának utolsó írásából. Az ECFR magyarjai közül többen felbukkannak abban a balliberális adatgyűjtő hálózatban, amelynek egyik kulcsintézménye az állami forrásból működő ELTE Társadalomtudományi Kar. Íme, a részletek!

Jelentős választói adatbázisok felett diszponál, és a legújabb kampánytechnikákkal segíti a baloldalt a két volt miniszterelnök, Bajnai Gordon és Gyurcsány Ferenc egykori kabinetfőnöke – erről még 2020. január 8-án számolt be a Magyar Nemzet. A 2018-as választások előtt már létrehozott DatAdat Professional Kft. egyik tulajdonosa Ficsor Ádám, míg Szigetvári Viktor menedzserként dolgozik a cégnél. A kölcsönös megbízhatóságra garancia, hogy Szigetvári mindkét miniszterelnök bizalmas munkatársa volt, Ficsor pedig nemcsak Gyurcsány kabinetjét vezette, de később Bajnai titkosszolgálati minisztereként is dolgozott. A projekt fontosságát jelzi, hogy abban kisebbségi tulajdonosként – egy másik cégen keresztül – maga Bajnai is beszállt.

Ha egy állampolgár a ­Facebookon Dobrev Klárával „beszélget”, akkor a Bajnai–Gyurcsány-hálózat kezei közé kerülnek az adatai.

A lap kutatásai alapján az is nyilvánvalóvá vált, hogy a 2019. őszi baloldali kampányokat is nagyban segítette ez a csapat, és ők állhatnak az Ezalényeg.hu nevű lejáratóportál működése mögött is.

Nem ez az egyetlen hely azonban, ahol útjaik keresztezik egymást. A Soros-lobbista Gerald Knaus tevékenységét bemutató sorozatunkban már beszámoltunk a European Council on Foreign Relations nevű lobbiszervezetről, amely Soros György pénzéből is működik. ECFR – ez volt az a rövidítés, amelyet Knaus sikeres nyilvánosságbeli akciói mögé rendszeresen odabiggyesztett. Nem tudhatjuk biztosan, hogy miért tette ezt, de egy lapunk által megkérdezett, az ilyen gyakorlatot ismerő informátor ahhoz hasonlította ezt a műveletsorozatot, mint amikor egy lobbista elszámolást nyújt be arról, hogy a nyilvánosságban hogyan képviselte ügyfele érdekeit.

Az ECFR pedig azért is fontos, mert ez az a találkozási pont, amelynek nyilvános taglistáján a két Soros, György és Alexander, Gerald Knaus, a fizetett lobbistájuk és egy sor magyar balliberális politikus, így Bajnai Gordon, Ficsor Ádám és Szigetvári Viktor is felbukkan.

A magyar tagok közül mindenképp említést érdemel Korányi Dávid, aki Karácsony Gergely munkatársa a főpolgármesteri hivatalban, és hosszú évekig élt külföldön. Az ECFR-listáról persze nem hiányozhat ­Dessewffy Tibor sem. Gyurcsány Ferenc egykori tanácsadója egyébként az adatbizniszben érdekelt DatAdat Professional Kft. harmadik tulajdonosa. (A már említett Ficsor Ádám és a Bajnai Gordon érdekeltségébe tartozó társaság mellett.)

Ezen a ponton pedig fontos megjegyezni, hogy a szociológus ­Dessewffy egyben kapcsolódási pont az egyetemi-kutatói világhoz a balliberális hálózat számára, hiszen az általa vezetett ELTE Digitális Szociológia Kutatóközpontban Facebook-felhasználói szokásokat kutatnak, nyilván állami forrásból.

Dessewffy tavaly Digitális szociológia címmel egy könyvet is megjelentetett a témában. A könyv ajánlószövege így fogalmaz: „Forgószélben élünk: a digitális technológiák teljességgel felforgatják az életünket, átalakítják a kultúrát, a személyközi viszonyokat, a politikát és a gazdaságot. Ezek a folyamatok néha látványosak: felrobbanó tőzsdeárfolyamok, széteső kapcsolatok, a hagyományosan kalkulált esélyekkel szemben felszárnyaló vagy éppen megbukó politikusok, példátlan gyorsasággal semmiből emelkedő sztárok, mániák és gesztusok sokasága jelzi a digitális technológiákban testet öltő változások erejét.”

Ezekre a változásokra annál is inkább érdemes figyelni, mert a nemzetközi hálózatok mellett egy belföldi hálózat is jól láthatóan munkába állt, amelynek csápjai az ordenáré szövegeiről hírhedt Ez a Lényeg nevű lejáratóportáltól az állami ELTE Társadalomtudományi Kar szociológusi körén keresztül egészen a Gyurcsány-pártig érnek.

