A világ 250 legjobbja között a Semmelweis Egyetem

A Semmelweis Egyetem a legjobb magyar felsőoktatási intézmény a Times Higher Education (THE) ma megjelent szakegyetemi világrangsora szerint. Az orvos- és egészségtudományi területen (Clinical and Health) két teljes kategóriát javított az intézmény, vagyis a 301-400. helyről a 201-250. közé került, 87 helyezést előre lépve.

A másik három hazai orvosképző egyetem a 401-500. pozíció között található ezen a listán. Az élettudományok területén (Life Science) 56 helyet javítva a 301-400. hely között szerepel a Semmelweis – szintén egyedüli magyar egyetemként.

A Times Higher Education (THE) most közzétett szakterületi rangsorában 11 tudományterületen mérik össze a világ felsőoktatási intézményeit. A Semmelweis Egyetem két tudományterületi listán szerepel. Az orvos- és egészségtudományokban (Clinical and Health) 87 helyezést javítva a 201-250. közötti intervallumba került a Semmelweis Egyetem, amelyet tavaly még a 301-400. hely közötti kategóriába soroltak. A most kiadott 2021-es rangsorban a másik három hazai orvosképző egyetem a 401-500. helyezés között található.

Az élettudományok (Life Sciences) kategóriában 56 helyet lépett előre az intézmény, a 301-400. helyezés között szerepel. A kategóriában szereplő öt másik hazai egyetem a 401-500., 501-600., valamint a 601-800. közötti pozícióban található.