Áder János: legyünk hálásak 2021-ben!

Az államfő hangsúlyozta, a koronavírus-járvány miatt ez az évforduló nem olyan, mint a többi.

„Hagyományainkhoz képest más volt a húsvétunk, az adventünk, a karácsonyunk, és most más a szilveszterünk” – jelezte, majd felidézte,

Kiemelte, „ma már alig van közöttünk, akit ne érintett volna közelről a járvány”.

„Mindannyian vágyunk vissza vírus nélküli életünkbe, amelynek adományait, lehetőségeit, szabadságát korábban oly természetesnek vettük” – fogalmazott a köztársasági elnök.

Hangsúlyozta, „szeretnénk feloldani a korlátokat, szeretnénk már visszakapni azt az életet, amelyben kevesebb a fájdalmas lemondás”.

Áder János emlékeztetett:

„kórházainkban ezekben a pillanatokban is heroikus küzdelem zajlik”: orvosok, ápolók, asszisztensek, mentősök hoznak életmentő döntéseket most is, az új év első óráiban.