Algériából és Tunéziából érkezik most a legtöbb migráns

Mivel sem Algériában, sem pedig Tunéziában nincs háború, valószínűleg csak kevesen kapják majd meg a menekültstátust – mondta a szakértő.

A legtöbb illegális bevándorló idén Algériából és Tunéziából érkezett Európába – közölte Vargha Márk, a Migrációkutató Intézet kutatója péntek reggel az M1 aktuális csatornán.

Elmondta, a migrációs válság kezdetén a szíriai polgárháború miatt a legtöbben az úgynevezett keleti útvonalon érték el Európát. Később a közép-mediterráni, majd pedig a nyugati útvonalak erősödtek meg, ami azt jelenti, hogy Olaszországot és Spanyolországot vették célba a migránsok.

Most újra a mediterrán útvonal a domináns, és itt jönnek a legtöbben, bár az is igaz, hogy a keleti útvonalon érkezők is tudnak „kellemetlen meglepetéseket” okozni – tette hozzá Vargha Márk.

Kifejtette, az algériaiak jellemzően a nyugati útvonalat választják és Spanyolországban kötnek ki; az ott partot érők 40 százaléka érkezik ebből az észak-afrikai országból. A Tunéziából érkező migránsok viszont Olaszországban érnek partot, s olyan nagy számban jönnek, hogy túl is terhelték az állam kapacitásait.

A kutató kitért arra is: mivel sem Algériában, sem pedig Tunéziában nincs háború, valószínűleg csak kevesen kapják majd meg a menekültstátust.