Ankara nem enged a fenyegetéseknek, Washington támogatja a kurdokat

Fuat Oktay török alelnök kijelentette: nem engednek a fenyegetéseknek a kurd milíciák elleni hadműveletet illetően. Eközben Donald Trump amerikai elnök Törökország várható észak-szíriai offenzívája fényében közölte, nem hagyják magukra a kurdokat.

„A török kormány nem enged a fenyegetéseknek a Washington által támogatott kurd fegyveres koalíció, a Szíriai Demokratikus Erők (SDF) elleni északkelet-szíriai hadműveletet illetően” – hangsúlyozta Fuat Oktay török alelnök kedden, miután Donald Trump amerikai elnök előző nap gazdasága teljes tönkretételével fenyegette meg Törökországot, amennyiben általa megengedhetetlennek ítélt lépéseket tesz Szíriában.

Fuat Oktay egy egyetemi rendezvényen Recep Tayyip Erdogan török elnök többször hangoztatott véleményét megismételve hangsúlyozta: ha Törökország biztonsága forog kockán, maga határozza meg, hogy milyen utat választ.

A török kormány szerint ugyanis az SDF gerincét alkotó Népvédelmi Egységek (YPG) nevű kurd milícia a törökországi kurd szakadár fegyveresek szövetségese, és így nemzetbiztonsági fenyegetést jelent.

Oktay kiemelte: Törökország semmi esetre sem fogja hagyni, hogy „terrorállam” jöjjön létre délkeleti határa mentén, legyen bármi is az ára. Nyomatékosította:

a végsőkig eltökéltek a béke és a szomszédos Szíria területi integritása, valamint politikai egysége mellett.

„Törökország meg fogja mutatni a terrorszervezeteknek, hogy hol a helyük, és biztosítja a szíriai menekültek hazatérését” – tette hozzá, elsősorban arra utalva, hogy az SDF területein lévő börtönökben az Iszlám Állam (IÁ) terrorszervezet több ezer dzsihadistáját tartják fogva.

Az SDF volt az utóbbi években Washington legszorosabb helyi szövetségese az Iszlám Állam felszámolásában.

Oktay felszólalásában emlékeztetett: a török hadsereg korábban két északnyugat-szíriai katonai beavatkozás keretében már biztonságossá tette Afrín térségét, továbbá az Azáz, el-Báb és Dzserablúsz települések alkotta háromszöget, megtisztítva azt az YPG-től és az Iszlám Államtól. Rámutatott: a szükséges infrastruktúra kiépítésének köszönhetően már 370 ezer szíriai tért haza Törökországból önkéntesen ezekre a területekre. Oktay azt is közölte, hogy szerdán nyitja meg kapuit a török Gaziantep Egyetem gazdaság- és közigazgatás-tudományi kara el-Bábban, iszlám vallástudományi kara Azázban, illetve az intézmény pedagóguskara Afrínban.

Az amerikai elnök hivatala vasárnap este először azt közölte, hogy „nem bonyolódik bele” a várható török hadműveletbe. Az amerikai katonák hétfőn meg is kezdték a kivonulást Szíria északkeleti vidékeiről. Hétfőn Donald Trump azonban már gazdasága teljes tönkretételével és megsemmisítésével fenyegette meg Törökországot, amennyiben olyan lépést tesz Szíriában, amelyet „személye kimagasló és páratlan bölcsessége alapján megengedhetetlennek ítél”.

A küszöbönálló török hadművelet miatt az Európai Unió, ezen belül külön Németország és Franciaország, továbbá Irán is kifejezte aggodalmát. Oroszország pedig reményének adott hangot, hogy Törökország tiszteletben tartja Szíria területi épségét.

A török és az orosz külügyminiszter, Mevlüt Cavusoglu és Szergej Lavrov kedden telefonon beszélt egymással. A török külügyminisztérium az egyeztetés tartalmáról nem közölt részleteket. Cavusoglu hétfő este iráni hivatali kollégájával, Mohamed Dzsavád Zaríffal is beszélt.

Bár a szíriai polgárháborúban Törökország a mérsékelt ellenzéki milíciákat, Oroszország és Irán viszont a Bassár el-Aszad szíriai elnökhöz hű kormányerőket támogatja, a felek az asztanai (nur-szultani) béketárgyalások keretében 2017 januárja óta keresik a politikai megoldást a konfliktusra.

A török védelmi minisztérium kedden bejelentette: a haderő befejezte az előkészületeket. A sereg „készen áll a haza egységét és az állam megmaradását célzó fenyegetések elleni harcra”.

Eközben Donald Trump amerikai elnök kedden a Twitter közösségi portálon megerősítette, hogy az amerikai katonák valószínűleg elhagyják Szíriát, de – mint fogalmazott: „szó sincs róla, hogy magukra hagynánk a kurdokat, akik különleges emberek és kiváló harcosok”.

A mikroblogban Donald Trump közölte: Washington anyagi eszközökkel és fegyverekkel támogatja majd a szíriai kurdokat.

Az elnök kitért Törökországra is. „Nagyon jónak” minősítette az amerikai-török viszonyt, kiemelve a jó kereskedelmi kapcsolatokat, megemlítve azt, hogy a szíriai Idlíb tartományban török segítséggel sikerült életeket menteni, és Ankara segített abban is, hogy Andrew Brunson amerikai lelkipásztor épségben visszatérhessen az Egyesült Államokba.

Trump ugyanakkor leszögezte: Törökország, ahol nagy lélekszámú kurd közösség él, tisztában van azzal, hogy „bármilyen szükségtelen és nem kikényszerített” harc feldúlja majd a gazdaságát és árt nagyon törékeny nemzeti valutájának.

A Fehér Ház vasárnap este közleményben jelentette be, hogy nem támogatja a várható török hadműveleteket Észak-Szíriában, és – ahogyan Stephanie Grisham szóvivőnő fogalmazott – „nem is bonyolódik bele”. Az amerikai katonák hétfőn meg is kezdték a kivonulást Szíria északkeleti vidékeiről. A Pentagon szintén hétfőn azt erősítette meg, hogy az Egyesült Államok nem helyesli Törökország várható offenzíváját, és ezt az amerikai hadsereg semmiféle módon nem támogatja katonailag. Jonathan Hoffman, a Pentagon szóvivője közölte, hogy Mark Esper védelmi miniszter és Mark Milley, a vezérkari főnökök egyesített bizottságának vezetője tudatta török partnereivel, hogy „egyoldalú akciók kockázatot jelentenek Törökország számára”.

A szíriai csapatkivonásra az amerikai politikusok – demokraták és republikánusok egyaránt – éles bírálattal reagáltak. Volt, köztük például Lindsey Graham dél-karolinai szenátor, aki szerint az Egyesült Államok távozása lehetőséget teremt az Iszlám Állam terrorszervezet dzsihadistáinak, hogy újraszerveződjenek, mások pedig – így Elizabeth Cheney wyomingi képviselő – azt vetették Donald Trump szemére, hogy cserben hagyja a kurd harcosokat, akik az Egyesült Államok szoros és megbízható szövetségesei voltak a dzsihadisták elleni harcban és az Iszlám Állam úgynevezett „kalifátusának” felszámolásában.